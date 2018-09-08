Mulher passa mal durante filme de terror em shopping de Vila Velha

Mulher passou mal durante exibição do filme de terror "A freira" Crédito: Reprodução

Uma mulher passou mal durante a exibição do filme de terror A Freira, na noite desta sexta-feira (07), no cinema de um shopping de Vila Velha. O fato aconteceu já na metade da sessão, que teve início às 20 horas. Internautas que entraram em contato com o Gazeta Online chegaram a pensar que a mulher havia sofrido um infarto por causa do filme.

Segundo o gerente do cinema, Efalite Silva, a mulher, que aparenta ter 52 anos, vomitou durante a sessão e precisou ser socorrida pela equipe de saúde do shopping. Uma pessoa desceu e pediu ajuda. Paramos a sessão, acendemos as luzes, chamamos o socorro e ela foi levada para o hospital, disse.

Ainda de acordo com o gerente do cinema, após o atendimento, o local foi higienizado e o filme continuou para os espectadores que permaneceram na sala.

MAL ESTAR

Procurada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa do Shopping Boulevard Vila Velha informou que a cliente, que estava acompanhada, relatou que estava sentindo um mal estar estomacal desde a hora do almoço. Veja a nota abaixo.

"A cliente vomitou durante a sessão, recebeu atendimento e relatou que sentia um mal estar estomacal desde o almoço. A mesma passa bem."