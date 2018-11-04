Mulher morre atropelada por ônibus após acidente em Guarapari

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus, na manhã deste domingo (4), em Guarapari. Ela estava na garupa de uma moto, pilotada pelo marido, que colidiu com um coletivo, na Rodovia Jones do Santos Neves, trecho da ponte de Guarapari, informou a Polícia Militar e a Prefeitura de Guarapari.

Segundo o Portal 27, a vítima é Simone Correa, de 40 anos. O marido dela, Nivaldo Luiz Fonseca, 53, disse ao site que o ônibus, durante uma ultrapassagem, bateu no guidão da moto e o casal se desequilibrou. Com a queda, o veículo passou por cima de sua esposa, confirmou Nivaldo ao portal.

O casal seguia para o bairro Lameirão, onde o irmão dele mora, para ver um terrenos que eles pretendiam comprar. De acordo com a polícia, Simone morreu na hora e seu corpo já foi recolhido pela Perícia da Polícia Civil. A Prefeitura de Guarapari informou que Nivaldo foi levado em uma ambulância do Samu.