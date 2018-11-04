Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher morre atropelada por ônibus após acidente em Guarapari
ACIDENTE

Mulher morre atropelada por ônibus após acidente em Guarapari

Vítima estava na garupa da moto pilotada pelo marido quando ônibus bateu no veículo e eles caíram na via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 18:39

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 18:39

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus, na manhã deste domingo (4), em Guarapari. Ela estava na garupa de uma moto, pilotada pelo marido, que colidiu com um coletivo, na Rodovia Jones do Santos Neves, trecho da ponte de Guarapari, informou a Polícia Militar e a Prefeitura de Guarapari.
Segundo o Portal 27, a vítima é Simone Correa, de 40 anos. O marido dela, Nivaldo Luiz Fonseca, 53, disse ao site que o ônibus, durante uma ultrapassagem, bateu no guidão da moto e o casal se desequilibrou. Com a queda, o veículo passou por cima de sua esposa, confirmou Nivaldo ao portal.
O casal seguia para o bairro Lameirão, onde o irmão dele mora, para ver um terrenos que eles pretendiam comprar. De acordo com a polícia, Simone morreu na hora e seu corpo já foi recolhido pela Perícia da Polícia Civil. A Prefeitura de Guarapari informou que Nivaldo foi levado em uma ambulância do Samu.
Mulher morre atropelada por ônibus após colisão em Guarapari Crédito: Portal 27

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados