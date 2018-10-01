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Acidente

Mulher fica ferida após cair de moto em Vitória

Durante a ocorrência, as faixas do meio e da direita ficaram interditadas, mas já foram liberadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 10:31

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 10:31

Uma mulher ficou ferida após cair da garupa de uma moto, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (1°).
O acidente, que envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio, aconteceu próximo ao cruzamento com a Rua General Osório. A vítima foi atendida pelo Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu).
> Motoboy morre após bater em carro na Praia da Costa
Durante a ocorrência, as faixas do meio e da direita ficaram interditadas, mas já foram liberadas. Ainda há registro de lentidão no local.
Com informações de Caíque Verli

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