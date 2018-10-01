Mulher fica ferida após cair de moto em Vitória

Uma mulher ficou ferida após cair da garupa de uma moto, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (1°).
O acidente, que envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio, aconteceu próximo ao cruzamento com a Rua General Osório. A vítima foi atendida pelo Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu).
Durante a ocorrência, as faixas do meio e da direita ficaram interditadas, mas já foram liberadas. Ainda há registro de lentidão no local.
Com informações de Caíque Verli