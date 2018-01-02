Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher é morta a facadas após festa de réveillon em Cariacica
Briga entre vizinhos

Mulher é morta a facadas após festa de réveillon em Cariacica

Testemunhas disseram que a mulher passava o feriado na casa de vizinhos, onde aconteceu uma briga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 23:27

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 23:27

Adolescente mostra foto de mãe morta a facadas em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher foi morta em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (01). Segundo testemunhas, ela estava na casa de um vizinho, onde teria ocorrido uma briga. Alcineia Oliveira Andrade era autônoma e faria aniversário na próxima quarta-feira (03), quando completaria 38 anos.
Segundo informações da filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, a mãe comemorava o ano-novo com vizinhos desde a tarde deste domingo (31), próximo de casa. A adolescente afirmou que pediu que a mãe passasse o réveillon com ela, mas ela não quis. De acordo com a menina, todos haviam bebido antes da briga acontecer.
Mulher é morta a facadas em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Ela preferiu passar o ano-novo com eles e acabou acontecendo alguma briga. Ela foi esfaqueada dentro da casa desse vizinho e saiu viva pela rua, onde caiu e ficou. Um rapaz que me chamou para falar o que tinha ocorrido, já que moramos perto, afirmou a jovem.
Familiares relataram que Alcineia chegou a ser socorrida no local por uma equipe do Samu no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A vítima foi atingida na nuca, no abdômen e também no peito, de acordo com relatos.
Segundo a família, ela não tinha envolvimento com o crime, mas gostava de se divertir. O corpo da autônoma foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
No local, policiais não passaram detalhes sobre o caso. Demandada, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) não respondeu sobre o caso. A investigação segue na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados