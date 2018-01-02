Mulher é morta a facadas após festa de réveillon em Cariacica

Adolescente mostra foto de mãe morta a facadas em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi morta em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (01). Segundo testemunhas, ela estava na casa de um vizinho, onde teria ocorrido uma briga. Alcineia Oliveira Andrade era autônoma e faria aniversário na próxima quarta-feira (03), quando completaria 38 anos.

Segundo informações da filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, a mãe comemorava o ano-novo com vizinhos desde a tarde deste domingo (31), próximo de casa. A adolescente afirmou que pediu que a mãe passasse o réveillon com ela, mas ela não quis. De acordo com a menina, todos haviam bebido antes da briga acontecer.

Mulher é morta a facadas em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Ela preferiu passar o ano-novo com eles e acabou acontecendo alguma briga. Ela foi esfaqueada dentro da casa desse vizinho e saiu viva pela rua, onde caiu e ficou. Um rapaz que me chamou para falar o que tinha ocorrido, já que moramos perto, afirmou a jovem.

Familiares relataram que Alcineia chegou a ser socorrida no local por uma equipe do Samu no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A vítima foi atingida na nuca, no abdômen e também no peito, de acordo com relatos.

Segundo a família, ela não tinha envolvimento com o crime, mas gostava de se divertir. O corpo da autônoma foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.