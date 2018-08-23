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Avenida Vitória

Mulher é atropelada e desmaia em avenida de Vitória

Quando acordou, a vítima não se lembrava do que havia acontecido

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 11:54
Mulher foi atropelada e desmaiou na Avenida Vitória, na manhã desta quinta-feira (23) Crédito: Caíque Verli
Uma mulher foi atropelada por um Fiat Siena, na Avenida Vitória, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Aleixo, no sentido Centro, em Vitória, por volta de 8h da manhã desta quinta-feira (23).
A vítima, que tem 52 anos e é auxiliar de serviços gerais, não apresentou ferimentos, mas a amiga, que estava junto com ela, contou que a auxiliar de serviços gerais desmaiou. Minutos depois, quando acordou, a vítima não se lembrava do que havia acontecido.
O veículo tinha saído da Rua Antônio Aleixo e entrado na Avenida Vitória quando atingiu a mulher. O semáforo estava aberto para o motorista, mas pedestres contaram que o cruzamento é muito perigoso e confuso. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) foi ao local para atender a ocorrência. Apesar do acidente, não houve retenção no trânsito.
Com informações de Caíque Verli

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