Mulher é atropelada e desmaia em avenida de Vitória

Uma mulher foi atropelada por um Fiat Siena, na Avenida Vitória, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Aleixo, no sentido Centro, em Vitória, por volta de 8h da manhã desta quinta-feira (23).
A vítima, que tem 52 anos e é auxiliar de serviços gerais, não apresentou ferimentos, mas a amiga, que estava junto com ela, contou que a auxiliar de serviços gerais desmaiou. Minutos depois, quando acordou, a vítima não se lembrava do que havia acontecido.
O veículo tinha saído da Rua Antônio Aleixo e entrado na Avenida Vitória quando atingiu a mulher. O semáforo estava aberto para o motorista, mas pedestres contaram que o cruzamento é muito perigoso e confuso. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) foi ao local para atender a ocorrência. Apesar do acidente, não houve retenção no trânsito.
Com informações de Caíque Verli