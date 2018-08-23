Mulher é atropelada e desmaia em avenida de Vitória

O veículo tinha saído da Rua Antônio Aleixo e entrado na Avenida Vitória quando atingiu a mulher. O semáforo estava aberto para o motorista, mas pedestres contaram que o cruzamento é muito perigoso e confuso. De acordo com ade Vitória, ofoi ao local para atender a ocorrência. Apesar do acidente, não houve retenção no trânsito.