MUG vai reviver os amores e as traições que marcaram a história

Osvaldo Garcia é o carnavalesco da MUG Crédito: Vitor Jubini | AG

Enquanto o som do ferro sendo soldado ecoa por todos os lados, cada um segue firme em sua tarefa: de um lado, uns manuseiam materiais pesados e do outro os demais se encarregam de cortar, colar, montar e costurar. A menos de 15 dias para o Carnaval de Vitória, a quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, torna-se uma verdadeira fábrica. Lá, mãos habilidosas, guiadas pela paixão pela escola, transformam matérias primas como isopor e tecidos em carros alegóricos e esculturas, que prometem encher os olhos do público do Sambão do povo.

Este ano, a passarela do samba abrirá alas para os triângulos amorosos, que dão o tom ao samba-enredo Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual Olhares que se cruzam, bocas que se beijam Amores de carnaval. Ao longo da passagem da MUG, os quatro carros e dois tripés que estão sendo construídos reviverão os amores e traições que marcaram a história na vida real e na ficção, como é o caso de Dona Flor e Seus Dois Maridos.

Também teremos uma pegada divertida, falando sobre o levar um chifre, a marca de batom na cueca que revela traições e a fofoca que elas geram. Já os últimos carros falarão sobre o amor em tempos de redes sociais e até mesmo dos nudes. De tanto que o último carro se chama "O Novo Paraíso Digital de Adão e Eva, revela o carnavalesco Osvaldo Garcia.

As surpresas Osvaldo não conta por completo, mas já dá uma pitada do que está por vir. A comissão de frente traz uma surpresa bem bacana, assim como o primeiro casal. Ainda teremos três alegorias coreografadas.

DIA E NOITE

Para que tudo esteja pronto no tempo certo, o barracão da vermelha e branca funciona a todo vapor. Todos os dias, a jornada de tarefas vai das 9 h à meia noite. Segundo o presidente da escola, Robertinho da MUG, o principal desafio é produzir um espetáculo com a mesma qualidade, mas com menos recursos. A solução encontrada foi reaproveitar grande parte dos materiais já utilizados. Como o processo de adaptação foi longo, a ordem é correr contra o tempo. O carnaval está sendo reinventado. Aqui um solda, o outro emadeira e o outro vem em seguida para decorar. Só assim haverá carnaval, pontua.

Ana Júlia Bernardo, 16 anos, é passista da MUG e confecciona sua própria fantasia Crédito: Vitor Jubini | AG

O trabalho é divido entre voluntários da comunidade e profissionais, que às vezes vêm de longe para fazer o carnaval acontecer. O amazonense Gildo Alfaia, 41, é um deles. Com régua e marcador sempre a postos, ele coordena a parte de engenharia, dando movimento às tradicionais e luxuosas alegorias. Seu primeiro contato com a arte foi ainda quando criança, durante festas folclóricas de Parintins.

Quando o boi bumbá e o boi vermelho passavam em frente à minha casa eu ficava doido. Fui crescendo, comecei a trabalhar com artistas e vi que era possível expandir. Primeiro, fui para Manaus, depois para o Rio de Janeiro e agora estou aqui. Segundo ele, o momento é de acelerar: A produção engrenou em dezembro, então, precisamos trabalhar muito.

Há também quem encontrou o talento e uma profissão dentro do próprio barracão. Hoje, Wagner Miranda, 37, é responsável pela confecção das estruturas pesadas das alegorias, mas seu primeiro contato com a escola foi há 15 anos. A gente começa como uma brincadeira, um passatempo e depois isso se transforma em amor e em uma profissão. Hoje eu sou um profissional do carnaval e isso me motiva mais do que tudo, diz.

O barracão da MUG reúne todas as idades e mesmo entre os mais jovens é possível encontrar veteranos quando o assunto é samba. Com o enredo já decorado, Ana Júlia Bernardo, de 16 anos, canta alguns trechos enquanto confecciona sua própria fantasia de passista. Seus primeiros passinhos de samba foram dados dentro dessa mesma quadra há dez anos. Minha mãe também era passista e sempre que dava eu vinha também. Acabei gostando e ficando, lembra ela. Quando perguntada sobre o que mais gosta no carnaval ela não hesita e resume o sentimento de muitos outros integrantes:

A melhor parte é quando estou desfilando. eu me sinto alegre, é uma emoção enorme ver um monte de gente te olhando e te admirando e também de mostrar o trabalho que fazemos o ano todo.

SAIBA MAIS

Enredo

Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual... Olhares que se cruzam, bocas que se beijam... Amores no carnaval

É carnaval, é fevereiro

Baila comigo meu eterno amor

Eu sou o seu amante mascarado

Inebriado pelo seu calor

Me leva aos salões de Veneza

Se entrega à minha paixão

Seduz como nativa história

Escrava vitória, nobre sedução

Pecado em lua de mel

Desejo que impera sobre o infiel

Esquece tudo e me beija

A minha pele deseja você

Encena o ato, de fato carnal

Na mais pura ousadia desse carnaval

Deixa falar, meu bem

O que é que tem?

É proibido proibir nessa folia

Se achou marca de batom, esqueça

Traição é lance da sua cabeça

Fofoca é o que mais tem por aí

Mas deixo a imaginação fluir

E curto meu leão

O crush que ganhou meu coração

É o povo doido pra extravasar

Delirar a bel-prazer

Compartilhando a felicidade

Canta e encanta minha Mocidade.

Número de componentes: 1800

Número de alas: 21

Número de carros alegóricos: 4 carros e 1 tripé

Intérprete: Thiago Brito

Mestre de bateria: Mestre Júnior Caprichosos

Rainha de bateria: Fernanda Figueredo

Carnavalesco: Osvaldo Garcia

Onde comprar fantasias: Na própria quadra da Mug, na Rua Mourisco, sem número, Glória. Falar com Michele Spalenza: 99976-6936. O valor é R$199,00

Onde ocorrem os ensaios: Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na rua da quadra da MUG, o ensaio é gratuito. Aos domingos há ensaio show na quadra a partir das 20 horas, com ingressos a R$ 15 reais.