Mudança de linhas do Terminal de Itaparica serão testadas nesta segunda

As linhas do Terminal de Itaparica foram realocadas para o Terminal de Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Esta segunda-feira (23) é o primeiro dia útil após a mudança das linhas do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que foi interditado. Para quem for pegar ônibus na cidade, é bom estar atento às mudanças que ocorreram com o fechamento da unidade do Transcol. No sábado, a movimentação já foi intensa no Terminal de Vila Velha, que recebeu 23 das 31 linhas que operavam em Itaparica.

A interdição do Terminal de Itaparica é por tempo indeterminado. Um laudo divulgado na tarde da última sexta-feira apontou que há falhas no projeto e na execução, e que a estrutura corre risco de desabamento. Cerca de 45 mil pessoas passavam pelo terminal por dia, de segunda a sexta.

No fim de semana, usuários já temiam que hoje a situação poderia piorar muito. Não tive dificuldades para encontrar a minha linha porque está tranquilo. Acredito que na segunda-feira o problema fique pior, disse Jeneci Honório de Souza, no sábado.

Fiscais

Os fiscais do Transcol que trabalhavam no Terminal de Itaparica foram realocados para o de Vila Velha. Dessa forma, os passageiros conseguiam informações com maior facilidade. Porém, na manhã de ontem, ainda não havia placas informativas no terminal, o que confundiu muita gente. Houve confusão porque muitos dos usuários acharam que os ônibus ainda entrariam no Terminal de Itaparica.

Além do Terminal de Vila Velha, cinco linhas foram transferidas para o do Ibes. Na sexta-feira, a Ceturb informou que a linha 656 seria transferida para a Rodoviária de Vila Velha, mas a companhia voltou atrás ontem e informou que a linha foi extinta, assim como a 611, que saía do Terminal de Itaparica com destino à Praia da Costa.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), Alex Mariano, a Rodoviária de Vila Velha não vai ser mais usada pela Ceturb.

Conforme o diretor, as linhas que sairiam da rodoviária vão sair de um ponto na rua entre o Terminal de Itaparica e o Boulevard Shopping. As linhas são 603, 610 e 636.

Estamos trabalhando com banner e com faixas. Vamos sinalizar as placas nos terminais e colocar cartazes nos ônibus, afirmou Mariano.

Confira abaixo para onde cada linha será transferida: