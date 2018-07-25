MST fecha cabines e libera pedágio em São Mateus

Manifestantes fecharam as cabines de pedágio e, com isso, motoristas passam sem pagar a taxa no pedágio de São Mateus Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cerca de 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (25) na BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado. A manifestação começou por volta das 7h com término às 15h, no quilômetro 85 via, e não houve interdição da pista. Porém, os manifestantes fecharam as cabines de pedágio e, com isso, motoristas passaram sem pagar a taxa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo mora em um acampamento sem terra às margens da BR, próximo a Pedro Canário. No protesto, eles viraram para baixo as câmeras da praça de pedágio, para não serem identificados. Os manifestantes distribuíram panfletos aos motoristas que passaram pelo local para explicar o porquê da manifestação.

Os integrantes do MST informaram que um dos motivos do ato é protestar contra a alta taxa do pedágio.

ECO101

Procurada, a Eco101, que administra a BR, disse que respeita todo tipo de manifestação, mas que os protestos não podem prejudicar a circulação de veículos, a segurança da rodovia e causar depredação de patrimônio.

A concessionária irá tomar todas as medidas cabíveis em relação à manifestação. Inclusive, acionou a Polícia Rodoviária Federal para acompanhar o protesto e identificar os responsáveis por meio das câmeras de videomonitoramento que existem no local, informa a nota.