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Manifestação

MST fecha cabines e libera pedágio em São Mateus

Manifestantes protestaram contra o alto preço do pedágio; motoristas passaram pelo local sem pagar a taxa

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 14:30
Manifestantes fecharam as cabines de pedágio e, com isso, motoristas passam sem pagar a taxa no pedágio de São Mateus Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cerca de 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (25) na BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado. A manifestação começou por volta das 7h com término às 15h, no quilômetro 85 via, e não houve interdição da pista. Porém, os manifestantes fecharam as cabines de pedágio e, com isso, motoristas passaram sem pagar a taxa.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo mora em um acampamento sem terra às margens da BR, próximo a Pedro Canário. No protesto, eles viraram para baixo as câmeras da praça de pedágio, para não serem identificados. Os manifestantes distribuíram panfletos aos motoristas que passaram pelo local para explicar o porquê da manifestação.
Os integrantes do MST informaram que um dos motivos do ato é protestar contra a alta taxa do pedágio.
ECO101
Procurada, a Eco101, que administra a BR, disse que respeita todo tipo de manifestação, mas que os protestos não podem prejudicar a circulação de veículos, a segurança da rodovia e causar depredação de patrimônio.
A concessionária irá tomar todas as medidas cabíveis em relação à manifestação. Inclusive, acionou a Polícia Rodoviária Federal para acompanhar o protesto e identificar os responsáveis por meio das câmeras de videomonitoramento que existem no local, informa a nota.
MST fecha cabines e libera pedágio em São Mateus

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