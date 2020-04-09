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Covid-19

MPF questiona Sesa sobre estratégias de enfrentamento ao coronavírus

Ofício também foi enviado ao Governo do Estado e prazo é de 72 horas para responder questionamentos como capacidade dos leitos e medidas protetivas em relação ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 20:28

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 20:28

Data: 18/02/2020 - ES - Vitória - Ministério Público Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ministério Público Federal  Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) enviou um ofício à Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) e ao Governo do Estado nesta quinta-feira (9) questionando sobre estratégias de enfrentamento da pandemia e capacitação dos profissionais de saúde. O prazo de resposta é de 72 horas.
No ofício, os procuradores da República Elisandra de Oliveira Olímpio, Edmar Gomes Machado, Alexandre Senra e Malê de Aragão Frazão fazem nove perguntas aos gestores estaduais, levando em consideração todos os quadros da pandemia no mundo.
O MPF/ES quer saber qual a estratégia adotada atualmente pela Secretaria Estadual de Saúde em relação ao distanciamento social, se é Distanciamento Social Seletivo ou Distanciamento Social Ampliado, e quais foram os estudos técnicos, nacionais ou internacionais, que basearam a decisão da adoção de tal estratégia.
Além disso, a Procuradoria perguntou ao governo se foram feitos estudos de compatibilização da estratégia adotada com a norma estadual que estabeleceu limitações e permissões de funcionamento de atividades, bem como foram realizados estudos dos impactos das recentes ampliações das hipóteses de funcionamento de atividades econômicas.

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Outro ponto questionado foi se essa estratégia leva em consideração a relação entre número de leitos e a população local (leito por mil habitantes). Se sim, o MPF/ES quer que sejam informados com exatidão o número de leitos existentes no Espírito Santo, na rede pública e privada, e o número total de leitos de terapia intensiva (UTI) existentes na rede pública e privada.
Além disso, o MPF/ES também questiona o número de leitos disponíveis e adaptados, com os devidos equipamentos, mormente respiradores, exclusivamente para o atendimento da Covid-19 e a taxa de ocupação atual, considerando tanto o quantitativo total de leitos (UTI e não-UTI) quanto apenas os leitos dedicados aos casos de Covid-19.
O MPF/ES também questionou se essa estratégia leva em consideração a análise, pela Sesa, dos planos de contingência dos hospitais de referência para enfrentamento da covid-19. Ainda questionou se leva em consideração dados divulgados internacionalmente de que países com elevado índice de testagem para o coronavírus conseguem gerenciar com maior objetividade as estratégias de distanciamento social.
Por fim, o MPF/ES quer saber de que modo foi ampliada a capacidade do sistema de enfrentamento à Covid-19 e quantos servidores e empregados da rede pública de saúde a realizaram cursos de capacitação em higiene, vigilância sanitária, enfrentamento de pandemias e outros afins, além de quantos servidores públicos estaduais ficarão responsáveis por fiscalizar todos os estabelecimentos e serviços essenciais e não essenciais.

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