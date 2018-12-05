MPF quer apuração de crimes durante a greve

Ônibus parados e garagem cheia da empresa Grande Vitória, em Estrelinha, Vitória: ataque a coletivos com apedrejamento serão investigados a pedido do MPF Crédito: imagem tv gazeta





O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) pediu à Polícia Federal que seja instaurado um inquérito para apurar a autoria dos crimes ocorridos durante a greve dos rodoviários, que acabou com um acordo entre a categoria e os patrões no fim da tarde de ontem. Segundo o órgão, a apuração dirá se houve crime contra a organização do trabalho.

O MPF-ES ressaltou que 11 ônibus foram apedrejados e duas pessoas teriam ficado gravemente feridas durante os ataques aos coletivos. Houve relatos ainda de ameaças contra rodoviários que estavam trabalhando.

No entendimento do órgão, as condutas podem tipificar crimes previstos no Código Penal como os artigos 197, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça a trabalhar ou não em determinado período; artigo 200, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa; e artigo 201, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo.

O MPF deu prazo de 90 dias para conclusão das investigações.

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FERIDOS

Dois passageiros ficaram feridos após um ônibus ser apedrejado ao passar pelo bairro Tucum, em Cariacica, por volta das 6 horas de terça-feira (04) . Com o impacto da pedra, um homem ficou com um ferimento na cabeça e o rosto ensaguentado. Uma mulher foi atingida por estilhaços de vidro perto do olho.

Os dois foram socorridos para a o Pronto-Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e depois encaminhados ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Não há informação do estado de saúde deles.

Procurada para dar mais detalhes do que aconteceu, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que não houve registro dessa ocorrência.

Segundo o sindicato aptronal GVBus, durante a greve 11 ônibus foram apedrejados e pneus foram furados. Não há informação ainda sobre quem estaria ligado aos ataques.

MOTORISTAS DEITA NA SAÍDA DE GARAGEM E VAI PRESO NA SERRA

Um motorista de ônibus deitou em frente a garagem da empresa Santa Paula, na Serra, a fim de impedir a saída dos ônibus e foi preso pela polícia militar na manhã de terça-feira (04). Valmir Boldt, de 52 anos, foi encaminhado para à delegacia da Serra.

Para dar apoio ao motorista detido, rodoviários se concentraram na frente à delegacia. Segundo eles, Valdir é delegado de base do sindicato.

Por volta de 9 horas de terça-feira (04), Valmir foi liberado. Quando saiu da delegacia, os companheiros de categoria deram uma salva de palmas. Em entrevista à CBN Vitória, Valmir disse que foi detido porque estava apoiando o movimento dos rodoviários.

Nós estamos revoltados. Na segunda-feira, rodou 70% da frota de ônibus que foi o que a Justiça pediu e mesmo assim acharam ilegal. Hoje (terça-feira) os motoristas e cobradores se revoltaram.