MPF processa Eco101 por descumprimento de contrato

Trecho não duplicado da BR 101 na Serra: empresa propõe intervenção apenas nos locais mais perigosos Crédito: Edson Chagas

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) entrou com uma ação na Justiça para que a Eco101, que administra a BR 101 no Estado, seja obrigada a indenizar os usuários da rodovia, a título de dano moral coletivo. O MPF/ES sugere que a empresa tenha que pagar R$ 10 milhões pelo descumprimento do contrato até a data da ação. A Procuradoria pede que esse valor seja convertido integralmente em desconto na tarifa de pedágio, uma vez que várias irregularidades foram identificadas no cumprimento do contrato de concessão.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também está sendo processada, já que ela não vem usando de seu poder de fiscalização para fazer valer as obrigações contratuais da concessionária, tampouco realizando as devidas revisões contratuais que possam reduzir a tarifa básica cobrada.

Irregularidades

Na ação, o procurador da República André Pimentel Filho destaca que a Eco 101 não tem executado obras obrigatórias e essenciais para a segurança e fluidez do tráfego, previstas no Plano de Execução da Rodovia (PER).

Mesmo assim, o usuário continua a pagar a tarifa, caracterizando flagrante descumprimento contratual por parte da concessionária.

Foi identificado que os atrasos se dão principalmente nas obras de duplicação em trechos de pista simples: Subtrecho E (km 255,8 a 305,8) e Subtrecho D (km 228,9 a 255,8); na construção do Contorno de Iconha; nas obras de construção de 27 quilômetros de vias locais; na construção de 16 passarelas de pedestres; nas retificações de traçado; e em outros investimentos, tais como implantação de sistema de telefonia de emergência e desapropriação e indenizações.

Além dos investimentos em duplicação e aumento da capacidade da rodovia, o PER prevê uma série de melhorias ao longo dos cinco primeiros anos de contrato (em 10/05/2017 encerrou-se o 4º ano contratual), aos quais, em percentuais relevantes, em alguns casos mais de 50%, não foram executados pela concessionária. E isso sem que essa inexecução correspondesse ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à consequente redução da tarifa.

Outro ponto destacado é o de que a concessionária tem responsabilidade pelo emprego de máxima e devida diligência para obter as liberações ambientais junto aos órgão competentes, o que parece não vem acontecendo, destaca o documento.

A empresa ainda deixou claro, em declarações na imprensa, que não considera viável a duplicação dos trechos previstos para os próximos anos no PER, como se o cumprimento de uma das mais relevantes disposições contratuais (a duplicação), nos prazos previstos em contrato e já dispostos no edital de licitação, fosse facultativa. Além disso, a Eco101 alega que vem sofrendo perda de arrecadação em virtude da crise econômica e suposta concorrência com outras rodovias, o que reduziria a taxa de retorno prevista no momento da concorrência.

Para o MPF/ES, a concessionária tem plena ciência de que o risco de tráfego é seu, conforme está explícito na cláusula 19.1.1, que dispõe ser a empresa responsável por todos os riscos relacionados ao volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou do Poder Concedente. Com esse tipo de argumento a concessionária parece pretender que seu negócio seja imune a riscos. Os riscos seriam assumidos por poder público e usuários enquanto os lucros ficariam consigo. Absurdo, sob o ponto de vista econômico ou jurídico, ressalta o procurador.

Omissão

O MPF/ES destaca na ação que o fato é que a Eco101 vem, de modo notável e contumaz, descumprindo suas obrigações, em especial de ampliação da capacidade da rodovia, e isso, por si só, independente das motivações subjacentes, somado à ineficiente gestão contratual feita pela ANTT, já seria fundamento mais do que suficiente para justificar essa demanda.

Diante das graves inexecuções, caberia à ANTT realizar as devidas revisões de modo a impactar negativamente na tarifa básica, além de aplicar as sanções legais/contratuais para forçar o cumprimento do disposto no contrato e seus anexos. A falha em fazer cumprir o contrato denota omissão administrativa no exercício do poder-dever de fiscalização da ANTT, violando-se os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública da legalidade e eficiência.

Rodovia

O trecho capixaba da BR-101 é especialmente relevante para a economia do Espírito Santo. A rodovia corta o estado de norte a sul, sendo o principal corredor logístico rodoviário e meio de ligação, direta ou indireta, da maioria dos municípios capixabas. Por essa razão, no entendimento do MPF, a ampliação e melhoria da rodovia é fundamental e estratégica. A duplicação, em especial, é um dos benefícios, senão o principal, que justificou a concessão da rodovia à iniciativa privada, diz a ação.