MPF pede abertura de inquérito para apurar crimes durante greve no ES

PM durante operação para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros Crédito: Divulgação SESP

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) pediu a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes cometidos durante o movimento dos caminhoneiros no Estado. De acordo com ao órgão, existem indícios da radicalização do movimento e de práticas de crimes que atentam contra a segurança nacional, cujas penas, se somadas, podem ultrapassar os 30 anos de reclusão.

No pedido, o MPF/ES destaca que os atos praticados pelos manifestantes podem configurar crimes como transgressão da lei de segurança nacional, sabotagem e crime contra a democracia. O documento pontua ainda que os manifestantes podem também responder por violações como incitar "à subversão da ordem política ou social" e "à animosidade entre as Forças Armadas e as classes sociais ou as instituições civis."

A procuradoria também menciona como eventuais crimes a prática de atentar contra o funcionamento de serviços de utilidade pública, além da desobediência a ordem legal de funcionário público.