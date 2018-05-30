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Greve dos Caminhoneiros

MPF pede abertura de inquérito para apurar crimes durante greve no ES

Procuradoria destaca que os atos praticados pelos manifestantes podem configurar crimes como transgressão da lei de segurança nacional

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 21:57
PM durante operação para liberar pontos de bloqueio na greve dos caminhoneiros Crédito: Divulgação SESP
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) pediu a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes cometidos durante o movimento dos caminhoneiros no Estado. De acordo com ao órgão, existem indícios da radicalização do movimento e de práticas de crimes que atentam contra a segurança nacional, cujas penas, se somadas, podem ultrapassar os 30 anos de reclusão.
No pedido, o MPF/ES destaca que os atos praticados pelos manifestantes podem configurar crimes como transgressão da lei de segurança nacional, sabotagem e crime contra a democracia. O documento pontua ainda que os manifestantes podem também responder por violações como incitar "à subversão da ordem política ou social" e "à animosidade entre as Forças Armadas e as classes sociais ou as instituições civis."
GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
A procuradoria também menciona como eventuais crimes a prática de atentar contra o funcionamento de serviços de utilidade pública, além da desobediência a ordem legal de funcionário público.
O MPF/ES frisa, ainda, que em caso de eventuais mortes que tenham nexo causal com o movimento, os autores da paralisação poderão ser responsabilizados.

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