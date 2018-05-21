MPF denuncia gestores de hospital no ES por desvio de verba do SUS

Antigo Hospital dos Ferroviários Crédito: Divulgação | 2013

Dois gestores do antigo Hospital dos Ferroviários foram denunciados pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF) pelo desvio de mais de R$ 2 milhões de uma verba proveniente de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente da Associação Civil Cidadania Brasil (ACCB), Marco César de Paiva Aga, e o diretor-presidente da Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas (ABF), Jair Demuner, são processados pelo crime de peculato. O prejuízo aos cofres do Estado foi de mais de R$ 2 milhões.

Segundo a denúncia do MPF, em janeiro de 2012 o Espírito Santo celebrou convênio com a Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória Minas (ABF), que administrava o Hospital dos Ferroviários. Pelo acordo, o hospital receberia, anualmente, mais de R$ 17 milhões de verbas estaduais e federais. Em contrapartida, o hospital deveria disponibilizar leitos, acesso a terapias, exames e consultas; além de procedimentos de média e alta complexidade, segundo metas e indicadores previstos pelo convênio.

Apesar de o contrato ter sido celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a ABF, o que ocorreu, na prática, foi a execução do convênio pela Associação Civil Cidadania Brasil (ACCB), que, desde 2009, tinha um contrato com a ABF para gerir o hospital. Pelo acordo, Jair Demuner constituiu Marco César como procurador da ABF, dando totais poderes para praticar os atos de gestão da Associação.

A ABF deveria manter os recursos recebidos em conta bancária específica, sendo permitidos apenas saques para pagamentos de despesas previstas no Plano Operativo Anual (POA), sendo vedada a aplicação das verbas em finalidades diferentes das estabelecidas, mesmo que em caráter de urgência.

Mas, na prática, toda a verba repassada mensalmente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) era transferida para a conta da ACCB, sendo os recursos utilizados para pagamentos não abrangidos pelo acordo, como para pagamentos de advogados e de acordos judiciais de questões trabalhistas; dívidas com o INSS; aluguel de imobiliária; contabilidade; informática; segurança patrimonial; reformas; assessoria de imprensa; doações; serviços de lava-jato; produções de gráficas; ressarcimento de viagens aéreas feitas pela diretoria do Hospital; e até pagamento de sorveteria.

Não bastassem os pagamentos não previstos no convênio e totalmente irregulares, os acusados também utilizaram verba do SUS para quitar despesas pessoais.

Marcos César, por exemplo, utilizou o dinheiro para pagar multa de trânsito de veículo particular. Ele também autorizou pagamento para uma clínica, que seria supostamente um fornecedor, mas na verdade enviou o dinheiro para ele mesmo. Jair Demuner, apesar de ser o presidente da ABF, também foi destinatário de fundos.

ESQUEMA

O Hospital dos Ferroviários dependia inteiramente das verbas repassadas pelo Estado para funcionar. De acordo com as investigações, as contas analisadas das duas associações demonstraram que o dinheiro, tanto da atividade-fim quanto das de caráter administrativo, tinha origem pública.

Como Marcos César Aga possuía procuração concedida por Jair Demuner, ficava livre para fazer as transferências ilegais. O acusado emitia cheques em nome da ACCB enquanto as notas ficais eram assinadas por funcionários da ABF.

Após ser notificado das irregularidades feitas por uma auditoria em 2012, Jair Demuner, como diretor-presidente, foi chamado a prestar contas do convênio, mas os documentos apresentados nunca demonstraram claramente a aplicação regular das verbas. Em seguida, a Associação foi notificada a ressarcir os valores apurados, mas em 2015 o hospital foi fechado e o dinheiro nunca voltou aos cofres públicos.