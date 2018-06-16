Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Afonso Cláudio

MP recomenda que Cesan suspenda cobrança em Afonso Cláudio

A decisão encaminhada à Câmara de Vereadores e prefeitura da cidade foi do promotor de Justiça Valtair Lemos Loureiro

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 22:30
Vereador de Afonso Cláudio Márcio Santos informou que o contrato de tratamento de esgoto com a Cesan foi encerrado em janeiro de 2018. No entanto, a concessionária insiste em cobrar pelo serviço Crédito: Divulgação
O Ministério Público recomendou que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspenda imediatamente a cobrança de tarifas de esgoto em Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, devido à falta de contrato com o município. A decisão encaminhada à Câmara de Vereadores e prefeitura da cidade foi do promotor de Justiça Valtair Lemos Loureiro.
Segundo o vereador e presidente da Comissão Especial na Câmara que investiga as obras da Cesan, Márcio Santos, o contrato foi encerrado em janeiro de 2018, mas a companhia insiste em cobrar pela taxa de esgoto no município.
A Comissão Especial está estudando o que pode ser feito. O Ministério Público foi muito coerente com a situação. Não tem como deixar uma empresa funcionar sem ter o contrato. A empresa precisa ter responsabilidade com o cidadão, frisou.
NOVO CONTRATO
Ele explica que o município não tem interesse em renovar o contrato com a companhia devido à má qualidade do serviço prestado. O novo contrato apresentado pela Cesan propõe que a concessão se estenda por mais 35 anos.
A Cesan gastou R$ 25 milhões numa obra de tratamento de esgoto. A promessa era que 100% da área urbana da cidade tivesse cobertura de rede de esgoto. A obra ficou mal feita, algumas casas não conseguiram se ligar à rede e o esgoto continua vazando no rio, comenta.
Ele acrescenta que há três possibilidades para continuar tratando o esgoto: renovar o contrato com a Cesan, abrir a concessão para outras empresas ou o município deve se responsabilizar pelo serviço.
CESAN
A Cesan informou, por meio de nota, que não recebeu a notificação. Esclarece que os recursos investidos na obra foram para atingir 75% de cobertura por redes de esgoto na cidade. Na área em que está instalado, o sistema funciona normalmente desde 2016, e 50% dos abrangidos pelo serviço já fizeram a ligação à rede.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados