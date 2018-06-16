MP recomenda que Cesan suspenda cobrança em Afonso Cláudio

Vereador de Afonso Cláudio Márcio Santos informou que o contrato de tratamento de esgoto com a Cesan foi encerrado em janeiro de 2018. No entanto, a concessionária insiste em cobrar pelo serviço Crédito: Divulgação

O Ministério Público recomendou que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspenda imediatamente a cobrança de tarifas de esgoto em Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, devido à falta de contrato com o município. A decisão encaminhada à Câmara de Vereadores e prefeitura da cidade foi do promotor de Justiça Valtair Lemos Loureiro.

Segundo o vereador e presidente da Comissão Especial na Câmara que investiga as obras da Cesan, Márcio Santos, o contrato foi encerrado em janeiro de 2018, mas a companhia insiste em cobrar pela taxa de esgoto no município.

A Comissão Especial está estudando o que pode ser feito. O Ministério Público foi muito coerente com a situação. Não tem como deixar uma empresa funcionar sem ter o contrato. A empresa precisa ter responsabilidade com o cidadão, frisou.

NOVO CONTRATO

Ele explica que o município não tem interesse em renovar o contrato com a companhia devido à má qualidade do serviço prestado. O novo contrato apresentado pela Cesan propõe que a concessão se estenda por mais 35 anos.

A Cesan gastou R$ 25 milhões numa obra de tratamento de esgoto. A promessa era que 100% da área urbana da cidade tivesse cobertura de rede de esgoto. A obra ficou mal feita, algumas casas não conseguiram se ligar à rede e o esgoto continua vazando no rio, comenta.

Ele acrescenta que há três possibilidades para continuar tratando o esgoto: renovar o contrato com a Cesan, abrir a concessão para outras empresas ou o município deve se responsabilizar pelo serviço.

CESAN

A Cesan informou, por meio de nota, que não recebeu a notificação. Esclarece que os recursos investidos na obra foram para atingir 75% de cobertura por redes de esgoto na cidade. Na área em que está instalado, o sistema funciona normalmente desde 2016, e 50% dos abrangidos pelo serviço já fizeram a ligação à rede.