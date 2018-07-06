MP diz que pais devem ser denunciados por não vacinar filhos no ES

Viviane Sales, 32, saiu de casa apenas para o pequeno Ravi, de seis dias, tomar as primeiras vacinas. Crédito: Fernando Madeira

Para conter o avanço desse quadro de não vacinação de crianças e o risco iminente do retorno de doenças que já haviam sido eliminadas no país, a Sociedade Espíritossantense de Pediatria (Soespe) solicitou ao Ministério Público do Estado (MPES) orientações sobre como o médico deve proceder ao se deparar com crianças que não estão sendo imunizadas. A recomendação do órgão à Soespe é denunciar os pais ao próprio MPES.

A poliomielite volta a aparecer nas Américas (Venezuela) e o sarampo já ingressou de novo no Brasil. Isso é uma tragédia, ressalta Rodrigo Aboudib, presidente da Soespe.

Uma das razões para essa onda de pais que desistiram de vacinar seus filhos, segundo Aboudib, foi um trabalho científico publicado em uma revista médica de renome internacional que relacionava o aparecimento de algumas doenças a vacinas. Mas, depois, isso foi amplamente desmentido. Entretanto, algumas pessoas, nos Estados Unidos e Europa, assumiram essa bandeira de não vacinar e estão colocando em risco as crianças. Esse movimento reverberou negativamente por aqui, observa o presidente da Soespe. É importante reforçar a necessidade de assumirmos a responsabilidade com nossos filhos.

O infectologista Tálib Moussallem enfatiza que doenças como sarampo e poliomielite, justamente por sua gravidade, precisam manter níveis elevados de vacinação para impedir o reaparecimento da doença.

O sarampo, por exemplo, antes do surgimento da Aids, era a doença cujo vírus mais baixava a imunidade da pessoa. Ele tem uma gravidade extrema, principalmente na população mais pobre, afirma o médico.

Tálib explica que, entre outras complicações, os pacientes podem apresentar quadro de encefalite pós-sarampo, com infecção do sistema nervoso central que, não raramente, leva à morte.

Campanha

Para tentar ampliar a cobertura vacinal, uma nova campanha será realizada no próximo mês  de 6 a 31  contra a poliomielite, sarampo, rubéola e caxumba. A ação será voltada a todas as crianças de 1 ano até menores de 5.

A intenção é corrigir falhas vacinais e também resgatar os não vacinados. Mesmo aquelas crianças que estejam com o calendário de vacinação em dia, a família deve procurar uma unidade de saúde para a dose de reforço, ressalta Danielle Grillo, coordenadora do programa estadual de imunizações.

Grávidas

Embora menos grave que a poliomelite e o sarampo, a rubéola, segundo Tálib, oferece maior risco quando afeta as gestantes porque, em 30% dos casos, os bebês desenvolvem alterações graves no sistema nervoso central e no coração.

A infectopediatra Euzanete Coser ratifica que a imunização de gestantes também deve ser uma preocupação, tanto para protegê-la quanto ao bebê. Ela recomenda, por exemplo, a tríplice acelular para adultos, que imuniza contra difteria, tétano e coqueluxe. No pré-natal, o ginecologista deve fazer esse encaminhamento, reforçar a necessidade de prevenção, sustenta.

A coqueluxe, diz Euzanete, é uma doença grave, que provoca falta de ar e muitas vezes o bebê precisa ser internado na UTI. A criança só vai estar totalmente protegida quando tomar a terceira dose, aos seis meses de vida. Até lá, a proteção vem da mãe, se ela tiver se vacinado, explica.

SAÚDE

Vacinas

A tríplice viral imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba e deve ser aplicada quando o bebê está com 1 ano.

Aos 15 meses, a criança deve tomar a tetraviral. Ela corresponde à segunda dose da tríplice e ainda previne a catapora.

Para evitar a paralisia infantil, devem ser aplicadas três doses (aos 2, 4 e 6 meses) da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), que é injetável, e o reforço aos 15 meses e 4 anos (VOP), vacina oral.

Doenças

SARAMPO

É uma doença infecto-contagiosa e uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países do Terceiro Mundo. O sarampo é propagado por meio das secreções mucosas como a saliva, repassadas de pessoas doentes para outras não-imunizadas.

Torna-se mais grave quando atinge mães em período de amamentação, crianças desnutridas e adultos .

Os principais sintomas são manchas vermelhas, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamação, com presença de catarro, das vias respiratórias.

CAXUMBA

É uma doença infecciosa causada por vírus. Sua transmissão acontece através das secreções respiratórias e saliva. Algumas pessoas não apresentam sintomas, mas, quando aparecem, são, no geral, dor e inchaço nas glândulas salivares, febre, dor de cabeça, cansaço e falta de apetite.

O tratamento é apenas com alívio dos sintomas, e a recuperação leva cerca de duas semanas. É preciso bastante repouso.

RUBÉOLA

É uma doença aguda, muito contagiosa, também conhecida como sarampo alemão.

Torna-se mais grave quando atinge mulheres grávidas, pois pode provocar o aborto e, se mantida a gestação, o bebê pode ter várias malformações, como surdez, lesões no coração e nos olhos. A transmissão é diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções expelidas ao tossir, respirar e falar.

POLIOMIELITE

Também conhecida como paralisia infantil ou simplesmente pólio, atinge geralmente as crianças e é causada pelo poliovírus. A transmissão acontece quando as fezes infectadas entram em contato com a boca, mas, em casos raros, o contágio também acontece pelo ar.

O vírus da pólio se desenvolve na garganta ou no intestino e é disseminado pela corrente sanguínea. Ao chegar ao sistema nervoso central, o vírus ataca neurônios e provoca a paralisia dos membros inferiores e superiores. Nos casos mais raros, pode levar à morte.

Fonte: Sesa e Ministério da Saúde