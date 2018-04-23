Motoristas sem habilitação causam cinco acidentes por dia no ES

Quem insiste em dirigir mesmo sem ter habilitação causa estrago no trânsito. Esses motoristas sem autorização são responsáveis por cinco acidentes por dia no Espírito Santo. Dados divulgados pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar revelam que, do início do ano passado ao dia 11 de abril deste ano, 2.211 ocorrências foram causadas por condutores que não tinham a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Considerando um período de 400 dias, isso dá uma média de cinco a cada 24 horas.

Outros 1.822 estavam com a CNH suspensa e também se envolveram em acidentes. Ou seja, no total, mais de 4 mil motoristas negligenciaram o documento.

Os dados também mostram que, do primeiro trimestre de 2017 para o mesmo período deste ano, houve um aumento de mais de 50% na taxa de acidentes causados por motoristas não habilitados. Foram 268 ano passado contra 555 nos últimos três meses.

O número de ocorrências causadas por condutores com a habilitação suspensa também cresceu: no primeiro trimestre de 2017 foram 271, contra 311 neste ano.

Esse foi o caso de um mecânico que atropelou e matou um ciclista, em Civit II, Serra, em outubro passado. Além de não ter CNH, ele confessou ter ingerido bebida alcóolica. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e homicídio culposo.

Cultural

Para o diretor de Habilitação e Veículos do Departamento de Trânsito (Detran), José Eduardo de Souza, dirigir sem habilitação ou com o documento suspenso é, infelizmente, um hábito cultural.

A gente entende que isso é uma cultura do condutor brasileiro, que acha que não vai ser flagrado. As pessoas confiam na impunidade, opina Souza.

O diretor de habilitação e veículos do Detran diz que o órgão estima que 100 mil pessoas dirigem sem autorização no Estado. Esse grupo é formado, por exemplo, por profissionais de condução que precisam do documento para trabalhar e pegam as estradas mesmo com ele vencido.

Há também os que são ensinados a dirigir pelos pais, por exemplo, ainda adolescentes, e, ao atingirem a maioridade, não se preocupam em tirar a CNH.

RESPONSÁVEIS POR ACIDENTES

Motoristas não habilitados

2017

Janeiro: 127

Fevereiro: 31

Março: 110

Abril: 125

Maio: 124

Junho: 129

Julho: 127

Agosto: 140

Setembro: 119

Outubro: 201

Novembro: 180

Dezembro: 191

2018

Janeiro: 188

Fevereiro: 156

Março: 211

Abril: 52

Motoristas com CNH suspensa

2017

Janeiro: 108

Fevereiro: 46

Março: 117

Abril: 129

Maio: 135

Junho: 161

Julho: 126

Agosto: 140

Setembro: 114

Outubro: 143

Novembro: 121

Dezembro: 131

2018

Janeiro: 116

Fevereiro: 88

Março: 107

Abril: 40

PARA QUEM NÃO TEM CNH, RISCO É MAIOR

Motoristas que dirigem sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada colocam eles, outros condutores, ciclistas e pedestres em maior perigo e mais expostos a um possível acidente no trânsito. Isso porque faltam àqueles que não tiraram a permissão conhecimentos práticos e teóricos sobre direção. Já os que tiveram a autorização para estar ao volante suspensa mostram que não estavam preparados o suficiente, explica especialista.

É extremamente preocupante que alguém dirija sem a CNH. A pessoa que não possui o documento não passou por todo o trâmite que lhe dá não só a bagagem para dirigir, mas também todo um contexto de legislação ou direção defensiva, argumenta o presidente da seccional capixaba da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito (Abramet).

Caminhão bate em cobertura de bar e deixa seis feridos, em Santa Inês, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

E ele acrescenta: Quem dirige com a carteira cassada também tende a elevar o risco de acidentes, pois a suspensão ocorreu porque aquele condutor não estava se portando corretamente no trânsito, ou seja, o aprendizado que aquela pessoa teve ou não foi o suficiente ou foi esquecido.

Imprudência

Essa imprudência e desconhecimento causam acidentes como o que envolveu um caminhão que bateu contra um telhado de um bar, em Santa Inês, Vila Velha, ferindo seis pessoas. O fato aconteceu em dezembro de 2017.

Na época, o dono o bar, que não quis se identificar, deu entrevista e explicou que o motorista estacionava o caminhão quando deu ré e atingiu a quina do telhado, que caiu e atingiu os clientes que estava no local. A estrutura ficou completamente destruída.

Depois que bateu no telhado ele desceu do caminhão correndo e disse que iria embora porque não tinha habilitação e que tinha tomado um negocinho, afirmou o comerciante na ocasião.

No mesmo ano, outros dois casos mostram como a imprudência pode ser fatal. Entre setembro e outubro, duas pessoas morreram após serem atropeladas por motoristas sem CNH: uma senhora de 80 anos que foi atingida enquanto atravessava pela faixa de pedestres e um ciclista que passava pela avenida Talma Rodrigues Ribeiro, sentido Laranjeiras, na Serra. Relembre mais casos abaixo.

CASOS

Marilândia

Fevereiro deste ano

Um adolescente de 14 anos pilotava uma moto pela ES 248, no Noroeste do Estado, quando colidiu com a proteção lateral da via. Ele morreu no local e não tinha habilitação. A batida aconteceu na altura da Lagoa do Batista.

Vila Velha

Dezembro de 2017

Um condutor sem habilitação perdeu o controle do carro ao passar pela Rua Havana, no bairro Industrial e desceu direto pela via, sem fazer a curva. Ele capotou com o carro e o barulho da batida assustou moradores da região.

Setembro de 2017

Uma senhora de 80 anos foi atropelada enquanto atravessava a Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao Terminal do Ibes, em Vila Velha. O motorista, que não tinha habilitação, foi autuado por homicídio culposo. O rapaz pilotava uma moto e atingiu a vítima enquanto ela passava pela faixa de pedestres.

Serra

Outubro de 2017

Um ciclista foi atropelado por um mecânico sem habilitação, no bairro Civit II. Além de não ter CNH, o motorista confessou ter ingerido bebida alcóolica. O ciclista morreu na hora. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e homicídio culposo

Junho de 2017

No bairro Residencial Jacaraípe, Serra, uma criança de 12 anos foi atropelada por um motorista que, além de ter bebido, não tinha carteira de habilitação. Ele foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo e por dirigir sob a influência de álcool. Ele pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado.

Junho 2017

Também na Serra, um jovem de 20 anos foi preso após atropelar um motociclista e sair do local sem prestar socorro. Além de não possuir habilitação, ele estava com sinais de embriaguez e se negou a realizar o teste do bafômetro. O acidente aconteceu na Avenida Brasil, em Novo Horizonte.

Vitória

Setembro de 2017