Motoristas se assustam com câmera na Segunda Ponte, em Vitória

Uma câmera instalada na entrada da Segunda Ponte, em Vitória, tem assustado motoristas que passam no local. No entanto, mesmo sendo parecido com aqueles radares que fiscalizam a velocidade dos carros, o equipamento faz parte do sistema eletrônico de monitoramento de veículos, conhecido como "cerco eletrônico", da Prefeitura de Vitória.

Segundo o município, a câmera não terá como objetivo multar excesso de velocidade, mas será utilizada para combater roubo de carros e a todos os tipos de crimes que envolvem o uso de veículos. Os 70 equipamentos que serão instalados até março contam com reconhecimento ótico de caracteres, o que permitirá "ler" as placas dos carros. Atualmente, 40 equipamentos já foram montados em diversos pontos da cidade.

Ao todo, 18 diferentes pontos da cidade vão contar com as câmeras, que são capazes de identificar todos os veículos que passarem pelos pontos de barreira.

Para o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, o sistema é uma conquista para a cidade. "É um serviço de excelência que vai trazer segurança para a cidade de Vitória. A eficiência será muito forte na cidade, já que Vitória, por ser uma ilha, tem poucos pontos de entrada e saída", afirmou.

Câmera instalada na avenida Rio Branco próximo a Ponte Ayrton Senna Crédito: Vitor Jubini

INTEGRAÇÃO

Para iniciar o funcionamento do cerco eletrônico, será necessária a integração com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), ampliando a parceria da Guarda Civil Municipal com as forças de segurança estaduais e também as delegacias especializadas que tiverem interesse em utilizar a ferramenta.

COMO FUNCIONA

O sistema registra a foto de todos os veículos que passarem pelas barreiras e as placas são "lidas" pelo equipamento, que armazena a informação na base de dados. Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal.

Os operadores repassarão todas as informações do carro, tais como trajeto, cor e modelo, ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que solicitará a abordagem pelas equipes da Guarda ou da Polícia Militar.