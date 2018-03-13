Motoristas invadem faixa exclusiva em Camburi

Carro de passeio passa sobre faixa da Linha Verde, exclusiva para ônibus, na orla de Camburi Crédito: Marcelo Prest

O mais novo corredor exclusivo para ônibus em Vitória, inaugurado nesta segunda (12), passou ileso pela prova de fogo do horário de pico. No fim da tarde, quando o fluxo de veículos é maior no sentido Jardim Camburi, o trânsito seguiu tranquilo, sem retenções. No entanto, alguns motoristas desavisados ainda trafegavam na faixa que deveria ser dedicada ao transporte coletivo.

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, por pelo menos 30 dias os motoristas que usarem a faixa não serão multados. Eles passarão por um processo de conscientização.

Instalada na avenida Dante Michelini, a chamada linha verde vai do Píer de Iemanjá até o cruzamento com a Avenida Norte-Sul.

Da mesma forma que os carros não podem entrar na faixa para ônibus, os ônibus não poderão circular nas demais faixas, pois também serão multados.

O secretário espera que, além de agilizar as viagens dos ônibus, a faixa sirva para reduzir a velocidade dos demais veículos. Há um efeito colateral positivo. a Dante Michelini sofria com o excesso de velocidade. Confinar os carros de passeio em duas pistas vai permitir a redução da velocidade, explica.

A engenheira de transportes Gesiane Silveira Pereira, no entanto, considera que a faixa é muito curta para fazer uma diferença significativa no tempo de trajeto dos passageiros.

Com a faixa, você aumenta a velocidade de trajeto do ônibus nesse pedaço. Mas para o usuário, interessa que o tempo total de viagem seja menor. Ou seja, se o tempo de espera pelo ônibus continuar grande e as linhas forem mal dimensionadas, o tempo de deslocamento permanecerá longo, explica.

Segundo o secretário, a faixa em um dos sentidos da avenida servirá como teste para verificar como será o comportamento dos motoristas. Se for bem sucedida, a medida será ampliada, primeiramente para o outro sentido da via e, em seguida para outros corredores viários importantes da cidade, como a Reta da Penha e a Avenida Fernando Ferrari.

Copiamos um modelo usado no mundo inteiro. O que se percebeu nesses locais é que acontece um processo de adaptação dos motoristas, esclarece.

MULTA

A partir do fim do período de informação, as câmeras já instaladas na orla vão começar a identificar os veículos que entrarem na faixa e enviar um sinal para a central de videomonitoramento de Vitória.

Embora menores, já existem outras duas faixas exclusivas para ônibus em Vitória, na Avenida Desembargador Santos Neves. Uma dá acesso à Terceira Ponte e a outra, à Reta da Penha. Nesses locais, os motoristas que utilizam a faixa já são multados.