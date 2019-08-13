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Manhã de terça

Motoristas enfrentam trânsito congestionado na Terceira Ponte

Já na Segunda Ponte, motoristas enfrentam trânsito com lentidão

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 04:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 04:50
Motoristas enfrentam trânsito congestionado na subida da Terceira Ponte - 13/08/2019 Crédito: Internauta
Com maior volume de veículos na rua por conta da greve dos rodoviários, motoristas que passam pela Terceira Ponte enfrentam trânsito congestionado no sentido Vila Velha x Vitória na manhã desta terça-feira (13). Já na Segunda Ponte, os motoristas enfrentam trânsito com lentidão.
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
A Terceira Ponte terá uma nova configuração, com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa nos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar R$ 100 milhões, segundo o governo do Estado.
Motoristas enfrentam trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha x Vitória - 13/08/2019 Crédito: Reprodução/Rodosol
NOVAS PISTAS VÃO REDUZIR EM 30 MINUTOS DE TRAVESSIA
De acordo com a CBN, a estimativa do Governo do Estado é que os motoristas que utilizarem a nova Terceira Ponte em horários de pico, como no início da manhã e ao final do dia, poderão ter um ganho de até 30 minutos com o novo projeto divulgado pelo governo do Estado.
 

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