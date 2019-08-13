Motoristas enfrentam trânsito congestionado na Terceira Ponte

Com maior volume de veículos na rua por conta da greve dos rodoviários, motoristas que passam pela Terceira Ponte enfrentam trânsito congestionado no sentido Vila Velha x Vitória na manhã desta terça-feira (13). Já na Segunda Ponte, os motoristas enfrentam trânsito com lentidão.
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
A Terceira Ponte terá uma nova configuração, com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa nos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar R$ 100 milhões, segundo o governo do Estado.
NOVAS PISTAS VÃO REDUZIR EM 30 MINUTOS DE TRAVESSIA
De acordo com a CBN, a estimativa do Governo do Estado é que os motoristas que utilizarem a nova Terceira Ponte em horários de pico, como no início da manhã e ao final do dia, poderão ter um ganho de até 30 minutos com o novo projeto divulgado pelo governo do Estado.