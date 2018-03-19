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Nó no trânsito

Motoristas enfrentam longos engarrafamentos em Vitória

O tráfego ficou congestionado antes do horário de pico nesta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:45
O mapa da Central de Trânsito do Gazeta Online registrou as principais vias de acesso com congestionamento antes das 17h nesta segunda (19) Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta
O final de semana acabou e, nesta segunda-feira (19), muitos carros estão na rua e o tráfego de veículos está intenso. Antes mesmo das 18 horas, que é considerado o horário do "rush", o trânsito ficou comprometido nas principais avenidas da Capital.
Sentido Vila Velha, a Terceira Ponte apresentou lentidão a partir das 17 horas. A Avenida Cezar Hilal estava totalmente congestionada sentido Avenida Desembargador Santos Neves, que também dá acesso à Terceira Ponte.
> TEMPO REAL | Conheça a Central de Trânsito do Gazeta Online
Quem precisava chegar na Avenida Dante Michelini, precisou de paciência. Desde a Avenida Américo Buaiz, um engarrafamento atrapalhou o fluxo de carros que passavam pela Saturnino de Brito até a Ponte de Camburi.
Na Reta da Penha, muitos trechos com pontos de retenção também atrapalharam o tráfego. A Avenida Maruípe também ficou congestionada antes do horário de pico nesta segunda (19).

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