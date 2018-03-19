Motoristas enfrentam longos engarrafamentos em Vitória

O mapa da Central de Trânsito do Gazeta Online registrou as principais vias de acesso com congestionamento antes das 17h nesta segunda (19) Crédito: Central de Trânsito da Rede Gazeta

O final de semana acabou e, nesta segunda-feira (19), muitos carros estão na rua e o tráfego de veículos está intenso. Antes mesmo das 18 horas, que é considerado o horário do "rush", o trânsito ficou comprometido nas principais avenidas da Capital.

Vila Velha, a Terceira Ponte apresentou lentidão a partir das 17 horas. A Avenida Cezar Hilal estava totalmente congestionada sentido Avenida Desembargador Santos Neves, que também dá acesso à Terceira Ponte. Sentido, aapresentou lentidão a partir das 17 horas. A Avenida Cezar Hilal estava totalmente congestionada sentido Avenida Desembargador Santos Neves, que também dá acesso à Terceira Ponte.

Quem precisava chegar na Avenida Dante Michelini, precisou de paciência. Desde a Avenida Américo Buaiz, um engarrafamento atrapalhou o fluxo de carros que passavam pela Saturnino de Brito até a Ponte de Camburi.