Motoristas de aplicativo fazem protesto em Vitória

Um grupo de motoristas de aplicativo realiza uma manifestação em apoio aos caminhoneiros e petroleiros na manhã desta quarta-feira (3) em Vitória. Eles saíram da Praça do Papa, na Enseada do Suá, e seguiram em direção à

Durante o percurso, os manifestantes fizeram uma parada na Praça do Pedágio, na Terceira Ponte, o que deixou o trânsito complicado. De acordo com a Rodosol, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da via, mas foi liberado por volta de 9h50.