Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em apoio a caminhoneiros

Motoristas de aplicativo fazem protesto em Vitória

Eles saíram da Praça do Papa, na Enseada do Suá, e seguem em direção a sede da Petrobras, em Barro Vermelho

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:12
Um grupo de motoristas de aplicativo realiza uma manifestação em apoio aos caminhoneiros e petroleiros na manhã desta quarta-feira (3) em Vitória. Eles saíram da Praça do Papa, na Enseada do Suá, e seguiram em direção à sede da Petrobras, em Barro Vermelho, onde já acontecia um ato de trabalhadores.
Durante o percurso, os manifestantes fizeram uma parada na Praça do Pedágio, na Terceira Ponte, o que deixou o trânsito complicado. De acordo com a Rodosol, o trânsito ficou lento nos dois sentidos da via, mas foi liberado por volta de 9h50.

 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados