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Preço alto da gasolina

Motoristas de aplicativo aderem a protesto de caminhoneiros no ES

Grupo se concentra no quilômetro 304 da BR 101, em Viana, próximo ao Posto Flecha

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 17:54
Motoristas de aplicativo protestam em Viana, no quilômetro 304, próximo ao Posto Flecha Crédito: Desiree Damasceno | Internauta Gazeta Online
Um grupo de aproximadamente 50 motoristas de aplicativos resolveu aderir à greve dos caminhoneiros na tarde desta quarta-feira (23). Eles estão concentrados no quilômetro 304 da BR 101, em Viana, próximo ao Posto Flecha e protestam contra os altos preços do combustível no país.
A motorista Desiree Damasceno relata que eles se organizaram através de um grupo no Whatsapp e acredita que o protesto é capaz de mudar a situação do país. "Se a gente não fizer uma coisa para mudar, vai ficar sempre na mesma. Juntos somos mais fortes", afirmou Desiree.
Por volta das 17h, o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo (AMAPES), Luiz Fernando Muller, informou que 70 motoristas já haviam aderido ao movimento.
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