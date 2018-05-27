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Crise de abastecimento

Motoristas capixabas enfrentam domingo de filas em postos de gasolina

Na Grande Vitória, as filas quilométricas ocupam vários quarteirões

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 14:58
Fila para abastecer Crédito: Vitor Jubini
Milhares de capixabas estão passando o domingo de sol em filas para conseguir gasolina nos poucos postos de combustível que estão vendendo o produto entre a noite deste sábado (26) e esta manhã. Na Grande Vitória, as filas quilométricas ocupam vários quarteirões.
A crise de abastecimento ocorre em função da greve dos caminhoneiros, que entra neste domingo no sétimo dia, com consequências em todo o país.
No Espírito Santo, embora as estradas não estejam bloqueadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caminhoneiros que aderiram ao movimento estão nos acostamentos. Por conta da paralisação, diversos produtos deixaram que chegar ao Estado.
Feiras e supermercados já registravam falta de produtos. Os poucos disponíveis já estavam mais caros ao consumidor final. Nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, o saco de batata, que antes da paralisação custava, em média, R$ 80, agora está sendo vendido a R$ 180.
O combustível já falta nos postos desde a última quinta-feira. Na noite de sábado (26), uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública escoltou 20 caminhões de distribuidoras até que chegassem ao destino final. Alguns postos começaram a receber combustível, e as filas de motoristas se formaram rapidamente.
O transporte público, no entanto, não chegou a ser afetado. Na Grande Vitória, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente neste domingo (27), respeitando os horários de final de semana. A informação foi dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Neste domingo, o sindicato informou que o sistema vai operar com 100% da frota na segunda-feira (28) também.
O Aeroporto, no entanto, ficou fechado nesta sexta-feira (25) e só voltou a funcionar no sábado, depois que a operação do governo do Estado escoltou caminhões de querosene do Rio de Janeiro até o ES. A agenda de voos neste domingo estava normalizada.
Motoristas capixabas enfrentam domingo de filas em postos de gasolina

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