Motoristas capixabas enfrentam domingo de filas em postos de gasolina

Fila para abastecer Crédito: Vitor Jubini

Milhares de capixabas estão passando o domingo de sol em filas para conseguir gasolina nos poucos postos de combustível que estão vendendo o produto entre a noite deste sábado (26) e esta manhã. Na Grande Vitória, as filas quilométricas ocupam vários quarteirões.

A crise de abastecimento ocorre em função da greve dos caminhoneiros, que entra neste domingo no sétimo dia, com consequências em todo o país.

No Espírito Santo, embora as estradas não estejam bloqueadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), caminhoneiros que aderiram ao movimento estão nos acostamentos. Por conta da paralisação, diversos produtos deixaram que chegar ao Estado.

Feiras e supermercados já registravam falta de produtos. Os poucos disponíveis já estavam mais caros ao consumidor final. Nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, o saco de batata, que antes da paralisação custava, em média, R$ 80, agora está sendo vendido a R$ 180.

O combustível já falta nos postos desde a última quinta-feira. Na noite de sábado (26), uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública escoltou 20 caminhões de distribuidoras até que chegassem ao destino final. Alguns postos começaram a receber combustível, e as filas de motoristas se formaram rapidamente.

O transporte público, no entanto, não chegou a ser afetado. Na Grande Vitória, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente neste domingo (27), respeitando os horários de final de semana. A informação foi dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Neste domingo, o sindicato informou que o sistema vai operar com 100% da frota na segunda-feira (28) também.

O Aeroporto, no entanto, ficou fechado nesta sexta-feira (25) e só voltou a funcionar no sábado, depois que a operação do governo do Estado escoltou caminhões de querosene do Rio de Janeiro até o ES. A agenda de voos neste domingo estava normalizada.