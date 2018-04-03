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Cariacica

Motorista que atropelou manifestantes em Cariacica é liberado

O motorista suspeito de atropelar e causar ferimentos em duas manifestantes em Cariacica foi ouvido na delegacia e liberado na sequência

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 20:58
Após ser chamado para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional de Cariacica, o motorista que feriu duas mulheres ao furar um bloqueio durante o protesto que aconteceu na manhã desta terça-feira (3) na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá, Cariacica, foi liberado. Por se tratar de lesão corporal leve, a Polícia Civil aguarda representação das vítimas contra o infrator.
O homem, que não teve sua identidade revelada, avançou com o carro sobre os manifestantes durante um ato de moradores da região, que reivindicam a volta da linha 750 do Transcol no bairro Tabajara. Impedido de prosseguir viagem pela avenida, ele acelerou em direção às pessoas que fechavam a via.
Picape avançou sobre moradores e pelo menos duas pessoas foram atropeladas durante protesto em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As vítimas tiveram apenas escoriações pelo corpo e, após atendimento, receberam alta. Já o motorista, que tentou fugir, foi localizado pela Polícia Militar e levado até a delegacia. 
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MOTIVO DA MANIFESTAÇÃO
O protesto organizado pelo moradores pede a volta da linha 750 do Transcol, que faz o percurso de Vila Prudêncio ao Terminal de Itacibá. A linha parou de circular na última quinta-feira (29), devido à falta de pavimentação nas ruas do bairro. As ruas estão cheias de buracos, os manifestantes pedem providências à Prefeitura.
"Não passa desde quinta-feira (29). O ônibus faz a linha Terminal Itacibá a Vila Prudêncio. Como é um morro, não tem condições, porque não tem pavimentação", afirmou uma moradora em entrevista à TV Gazeta.
TRÂNSITO
Devido ao protesto, a Rodovia do Contorno chegou a ficar totalmente interditada. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, apesar do trânsito já ter sido liberado para a circulação de veículos, há registro de lentidão no local. As linhas de ônibus que passam pela rodovia estão atrasadas e os pontos lotados.
PREFEITURA DE CARIACICA
A Prefeitura de Cariacica informou que uma equipe técnica será enviada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a fim de que sejam feitas as intervenções necessárias na região.
CETURB
A Ceturb-ES informou que a linha 750 está impossibilitada de circular no bairro por falta de condições viárias. Assim que os reparos forem providenciados, a linha voltará a circular normalmente.

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