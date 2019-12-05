Motorista perde o controle e caminhão atinge portão de loja na Serra

O caminhão de uma transportadora colidiu com o portão de uma loja de veículos, na Avenida Norte-Sul, na Serra. O acidente aconteceu no bairro Jardim Limoeiro, por volta da 11h desta quinta-feira.
O veículo seguia no sentido Laranjeiras, quando sofreu uma falha no freio. Para não atingir outros veículos, o motorista jogou o caminhão na calçada e parou ao colidir com o portão da loja de veículos. Dois portões foram danificados.
Um veículo de passeio que seguia atrás do caminhão acabou colidindo também. Uma pessoa que estava na cabine do caminhão se jogou do veículo e ficou ferida, sendo socorrida pelo Samu.
A Guarda Municipal da Serra e a Polícia Militar foram acionadas e realizaram atendimentos no local. O trânsito não foi impedido, mas ficou lento e fluindo por apenas uma via até a retirada dos veículos.