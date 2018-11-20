Motorista perde controle e bate em pedra na Curva do Saldanha

Uma motorista perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou atingindo uma pedra às margens da Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (20). O acidente aconteceu por volta de 6h40, no sentido Centro de Vitória.
No carro, um Fiat Siena, estava três pessoas, mãe (que conduzia o veículo), um bebê de sete meses de idade e a avó. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. A avó teve ferimentos no pescoço por causa do cinto de segurança.
As passageiras do Siena contaram que moram na Serra e estavam indo na Rodoviária de Vitória para buscar um parente que está vindo passear no Espírito Santo. Devido a batida, a frente do carro ficou destruída.
Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória atendeu a ocorrência. A faixa da direita ficou bloqueada no sentido Centro.
Com informações de Caique Verli