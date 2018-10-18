Motorista perde controle e atinge poste na Beira-Mar, em Vitória

Um motorista de um Fiesta branco perdeu o controle do carro e atingiu um poste na avenida Beira-Mar, em frente ao Clube do Saldanha, na madrugada desta quinta-feira (18), na Capital.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o acidente aconteceu por volta das 4h50 da manhã. No entanto, os agentes não souberam explicar a dinâmica do acidente, porque o motorista não estava mais no local quando a viatura chegou.
O carro ficou com a frente bastante danificada. Uma faixa no trecho, no sentido Centro, está interditada, com vários cones que foram colocados pela Guarda Municipal.
Com informações de Caíque Verli