Motorista perde controle do veículo e invade posto de combustíveis

Carro invade posto de combustível em Itapõa, Vila Velha Crédito: Wanessa Scardua

Uma motorista que dirigia um Peugeot perdeu o controle da direção do veículo, quando seguia pela Avenida Francelina Setubal, no bairro Itapoã, em Vila Velha, e invadiu um posto de combustíveis.

O dono do estabelecimento estima o prejuízo em cerca de R$ 300 mil. O carro percorreu toda extensão do local e entrou na loja de conveniência, que ficou completamente destruída.

Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 4h deste domingo (07) e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.

A motorista, que não teve o nome divulgado, teria alegado que estava passando mal, após a chegada dos militares, e sido conduzida por familiares até um hospital particular da região.

Assim que os policiais terminaram de confeccionar o boletim, foram até a unidade de saúde, mas, segundo a assessoria de comunicação da PM, ela não estava mais lá. O teste do bafômetro não chegou a ser realizado.

Segundo o proprietário do posto, Jorge Lopes, o marido da motorista compareceu ao local do acidente mais tarde e contratou um guincho para retirar o veículo de dentro da loja.

Ele veio aqui pela manhã e o carro foi guinchado 1h30 depois do acidente. Eu conversei com ele, mas não me disse o que pode ter acontecido para causar essa situação, afirmou.

O empresário ainda destacou que, em uma avaliação inicial, o prejuízo não será pequeno. De acordo com Jorge Lopes, o marido da condutora teria se disponibilizado a pagar.