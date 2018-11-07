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Marechal Floriano

Motorista morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Outras duas pessoas ficaram feridas na colisão e foram transferidas para um hospital; a colisão aconteceu na altura de Marechal Floriano na manhã desta terça (6)

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 23:04
O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (7) Crédito: Roberly Pereira / Montanhas Capixabas
Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma carreta que aconteceu na manhã desta terça-feira (6) na BR 262, em Alto Santa Maria, na altura de Marechal Floriano. As informações foram publicadas no site Montanhas Capixabas.
A vítima conduzia o caminhão Mercedes Benz que, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com a parte frontal da carreta que trafegava pela direita com destino à Região Serrana. O veículo estava carregado de ferragens de cerros destruídos e a carreta estava vazia. O motorista Isack de Almeida Pereira, de 45 anos, morreu na hora.
A PRF-ES informou, ainda, que as outras duas pessoas que ficaram feridas na colisão, foram transferidas para um hospital.
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