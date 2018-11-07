Motorista morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

A vítima conduzia o caminhão Mercedes Benz que, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (), derrapou, invadiu a pista contrária e colidiu com a parte frontal da carreta que trafegava pela direita com destino à Região Serrana. O veículo estava carregado de ferragens de cerros destruídos e a carreta estava vazia. O motorista Isack de Almeida Pereira, de 45 anos, morreu na hora.