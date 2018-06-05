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Norte do ES

Motorista morre em acidente na BR 101 em Pedro Canário

O acidente aconteceu por volta das 11 horas desta terça-feira (5); outras duas pessoas ficaram levemente feridas

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 18:27
O acidente aconteceu na BR 101, na altura de Pedro Canário Crédito: Internauta | Gazeta Online
Uma pessoa morreu e duas ficaram levemente feridas em um acidente que aconteceu por volta das 11 horas desta terça-feira (5) na BR 101, na altura de Pedro Canário, no Norte do Estado.
Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia, a colisão aconteceu entre um caminhão e uma carreta no quilômetro 7,5 na zona rural do município. O motorista do caminhão, um Mercedes-Benz 815, morreu no local.
Foram acionados ambulância, viaturas de inspeção e guincho da concessionária para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) também esteve no local, além da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) para apoio.
A PRF informou que equipes estão no local para remoção dos veículos. O trecho segue em Sistema Pare e Siga.
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