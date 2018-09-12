Motorista morre em acidente entre carretas na BR 101, em Viana

O trecho entre Viana e Guarapari tem 30 quilômetros e é um dos mais perigosos da BR 101.

Um motorista morreu em um grave acidente no quilômetro 305 da, em, na noite desta terça-feira (11). Duas carretas colidiram transversalmente por volta de 23h30, próximo ao Rio Jucu.

De acordo com a(PRF), o outro condutor contou que seguia devagar, para Cachoeiro de Itapemirim, quando a outra carreta invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo dele. A suspeita é de que o motorista que morreu teria dormido ao volante.

Ainda segundo a PRF, o condutor que saiu ileso fez o teste de bafômetro, que não apontou embriaguez. No momento do acidente chovia fraco e a pista estava molhada. A pista precisou ser completamente interditada para o atendimento da ocorrência. Por volta de 4h20 o trânsito foi liberado. Ainda não há identificação do motorista que morreu.