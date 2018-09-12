De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro condutor contou que seguia devagar, para Cachoeiro de Itapemirim, quando a outra carreta invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo dele. A suspeita é de que o motorista que morreu teria dormido ao volante.
Ainda segundo a PRF, o condutor que saiu ileso fez o teste de bafômetro, que não apontou embriaguez. No momento do acidente chovia fraco e a pista estava molhada. A pista precisou ser completamente interditada para o atendimento da ocorrência. Por volta de 4h20 o trânsito foi liberado. Ainda não há identificação do motorista que morreu.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que para o atendimento da ocorrência foram acionadas ambulâncias da própria concessionária, além de uma viatura de inspeção para sinalizar o local e guinchos. A PRF, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.
Motorista morre em acidente entre carretas na BR 101, em Viana