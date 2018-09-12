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Colisão

Motorista morre em acidente entre carretas na BR 101, em Viana

Duas carretas colidiram transversalmente, próximo ao Rio Jucu, na noite desta terça-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 10:43

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 10:43

O trecho entre Viana e Guarapari tem 30 quilômetros e é um dos mais perigosos da BR 101. Crédito: Gazeta Online
Um motorista morreu em um grave acidente no quilômetro 305 da BR 101, em Viana, na noite desta terça-feira (11). Duas carretas colidiram transversalmente por volta de 23h30, próximo ao Rio Jucu.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro condutor contou que seguia devagar, para Cachoeiro de Itapemirim, quando a outra carreta invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo dele. A suspeita é de que o motorista que morreu teria dormido ao volante.
Ainda segundo a PRF, o condutor que saiu ileso fez o teste de bafômetro, que não apontou embriaguez. No momento do acidente chovia fraco e a pista estava molhada. A pista precisou ser completamente interditada para o atendimento da ocorrência. Por volta de 4h20 o trânsito foi liberado. Ainda não há identificação do motorista que morreu.
A Eco 101, concessionária que administra a via, informou que  para o atendimento da ocorrência foram acionadas ambulâncias da própria concessionária, além de uma viatura de inspeção para sinalizar o local e guinchos. A PRF, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados. 
Motorista morre em acidente entre carretas na BR 101, em Viana
 

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