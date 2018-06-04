Motorista invade lanchonete em Vitória

Um motorista ficou ferido após colidir contra uma lanchonete na tarde desta segunda-feira (4) no cruzamento entre as avenidas Marcos de Azevedo e Duarte Lemos, na Vila Rubim, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o homem sofreu escoriações leves e foi socorrido pela ambulância do Samu. Não há registro de outras vítimas.