Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista invade lanchonete em Vitória

O homem sofreu escoriações leves e foi socorrido pela ambulância do Samu; não há registro de outras vítimas

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 19:57
Motorista colide contra estabelecimento em Vitória Crédito: Hueweton Bragança
Um motorista ficou ferido após colidir contra uma lanchonete na tarde desta segunda-feira (4) no cruzamento entre as avenidas Marcos de Azevedo e Duarte Lemos, na Vila Rubim, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o homem sofreu escoriações leves e foi socorrido pela ambulância do Samu. Não há registro de outras vítimas.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o motorista descia a ladeira localizada próximo ao Hospital Santa Casa quando perdeu o controle do veículo e acabou invadindo o estabelecimento.
> Acidente de moto mata adolescente em Afonso Cláudio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados