Motorista invade lanchonete em Vitória

Um motorista ficou ferido após colidir contra uma lanchonete na tarde desta segunda-feira (4) no cruzamento entre as avenidas Marcos de Azevedo e Duarte Lemos, na Vila Rubim, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o homem sofreu escoriações leves e foi socorrido pela ambulância do Samu. Não há registro de outras vítimas.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o motorista descia a ladeira localizada próximo ao Hospital Santa Casa quando perdeu o controle do veículo e acabou invadindo o estabelecimento.