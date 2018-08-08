Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR 101

O motorista de um carro ficou gravemente ferido após bater de frente com uma carreta na BR 101, em João Neiva, região Norte do Estado, na manhã desta quarta-feira (08). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Renault Sandero, de cor vermelha, teria feito uma ultrapassagem e causou a colisão com o caminhão por volta das 6h30.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do automóvel foi socorrido e levado a um hospital local. No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O nome e a idade do motorista ferido não foram informados.