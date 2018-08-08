Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em João Neiva

Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR 101

Segundo a PRF, condutor do carro teria feito uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com uma carreta, por volta das 6h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 13:57

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 13:57

* Atualização: o motorista não resistiu e morreu antes de ser transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves
O motorista de um carro ficou gravemente ferido após bater de frente com uma carreta na BR 101, em João Neiva, região Norte do Estado, na manhã desta quarta-feira (08). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Renault Sandero, de cor vermelha, teria feito uma ultrapassagem e causou a colisão com o caminhão por volta das 6h30.
Ainda de acordo com a PRF, o motorista do automóvel foi socorrido e levado a um hospital local. No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O nome e a idade do motorista ferido não foram informados.
Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados