Motorista envolvido em acidente com cinco mortes tem prisão decretada

O motorista que dirigia um dos veículos envolvidos em um acidente com cinco mortes em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, teve a prisão decretada pela Justiça nesta quarta-feira (2).
Segundo o delegado responsável pelo caso, a perícia da Polícia Civil comprovou que Mateus Pereira de Oliveira, de 21 anos, dirigia acima da velocidade permitida. Também há suspeita de que ele estaria sob efeito de álcool. Ele foi autuado por homicídio culposo e segue internado sob escolta policial.
Motorista envolvido em acidente com cinco mortes em Colatina tem prisão decretada
O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (1), na ES-080, em Colatina, entre um Celta e um Corolla. No Corolla estavam Marcelo Pereira Ramos, de 38 anos, que morreu na hora, e o motorista Mateus Pereira de Oliveira.
O condutor do Celta era Daycy Fernandes Caetano, de 27 anos. Ele foi socorrido e está internado em um hospital. Os outros ocupantes, a esposa dele, Bruna de Oliveira Souza, de 22 anos; a mãe, Edir Caetano dos Anjos, de 52 anos; o pai, Juracy Fernandes Mendes, de 58 anos; e a avó, Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos, morreram.
De acordo com o delegado Hedson Félix, que vai investigar o caso em Colatina, a perícia da Polícia Civil comprovou que Mateus dirigia a 120 km/h, que é o dobro da velocidade permitida na pista onde aconteceu o acidente.
Além disso, ele teria ingerido bebida alcoólica antes de pegar a direção do carro. Por isso, Mateus foi autuado em flagrante por homicídio culposo.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do outro veículo, Daycy, não tinha carteira de habilitação. A família dele confirmou a informação e disse que a noiva dele era quem sempre dirigia o carro.
"Não sei se ela passou mal ou se teve algum cansaço e ele precisou pegar o volante. Eu acredito nesse hipótese, mas só depois, conversando com ele, é que vou saber", disse um familiar, Eliones Marçal.