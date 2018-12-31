Motorista embriagado provoca acidente e acaba preso pela PRF

Um servidor da Prefeitura de Vitória foi detido, na tarde deste domingo (30), após provocar um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul. Ele conduzia um carro oficial e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava sob efeito de álcool.

A prefeitura informou que está apurando os fatos, mas que o servidor em questão já foi afastado. Caso seja comprovada alguma irregularidade, ele poderá ser demitido. De acordo com a PRF, o homem, que não teve o nome revelado, estava ao volante de uma caminhonete branca do Fundo Municipal de Saúde de Vitória (Vigilância Sanitária).

A PRF afirmou que realizava fiscalização da Operação Ano Novo/ Rodovida quando se deparou com o veículo em alta velocidade em uma curva no Km 383 da BR 101. O condutor da caminhonete quase colidiu com a viatura da PRF e perdeu o controle da direção do veículo, vindo a capotar.

Durante prestação de socorro da equipe policial, foi identificado que o autor estava visivelmente embriagado e, ao ser realizado o teste com o etilômetro, foi confirmada embriaguez com resultado de 0,93 mg/L.

Uma ambulância da Eco 101 foi acionada, mas constatou que o homem não estava ferido e, inclusive, recusou o atendimento médico.

O motorista, além de estar embriagado, também estava com a CNH suspensa há um ano, por por conta de processo administrativo do Detran. Em conversa com a equipe, ele informou ser servidor público municipal de Vitória e que havia ingerido vinho na madrugada, em um bar da Capital. O servidor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim-ES para os procedimentos cabíveis.