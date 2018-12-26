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Volta do feriado

Motorista é flagrado a quase 200 km/h na BR 101 Norte, em São Mateus

Esta é a maior velocidade flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na operação Rodovida, que teve início em 14 de dezembro

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 13:54
Motorista foi flagrado a 180 km/h na BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Um veículo Volvo XC60 foi flagrado a 180 km/h em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (26). Esta é a maior velocidade flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na operação Rodovida, que teve início em 14 de dezembro.
O excesso de velocidade foi registrado no quilômetro 79 da BR 101, às 7h20. No sábado (22), no mesmo local, o motorista de uma Range Rover foi flagrado 173 km/h. O limite de velocidade da via é de 80 km/h.
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.
> A cada dois minutos, um motorista é flagrado em alta velocidade no ES
A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.
11 MIL MULTAS EM 12 DIAS
Nos últimos 12 dias foram aplicadas mais de 11 mil multas na estradas do Espírito Santo - uma média de quase mil multas por dia -, a maior parte delas por radar. Os números são da "Operação Rodovida", da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e foram registrados de 14 a 25 de dezembro.
Ao todo, foram 11.410 autos de infração, sendo 5.955 por radar. O número é 86% maior que no ano passado, quando foram registrados 6.134 multas. Nesse final de ano, só ultrapassagens foram 905 casos flagrados pela PRF, além de 492 pessoas sem cinto de segurança. Já os testes de alcoolemia foram 4.685, com 115 motoristas flagrados sob efeito de álcool.
Motorista é flagrado a quase 200 km por hora na BR 101 Norte, em São Mateu

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