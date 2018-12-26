Motorista é flagrado a quase 200 km/h na BR 101 Norte, em São Mateus

Motorista foi flagrado a 180 km/h na BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF

O excesso de velocidade foi registrado no quilômetro 79 da BR 101, às 7h20. No sábado (22), no mesmo local, o motorista de uma Range Rover foi flagrado 173 km/h . O limite de velocidade da via é de 80 km/h.

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.

A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.

11 MIL MULTAS EM 12 DIAS

Nos últimos 12 dias foram aplicadas mais de 11 mil multas na estradas do Espírito Santo - uma média de quase mil multas por dia -, a maior parte delas por radar. Os números são da "Operação Rodovida", da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e foram registrados de 14 a 25 de dezembro.

Ao todo, foram 11.410 autos de infração, sendo 5.955 por radar. O número é 86% maior que no ano passado, quando foram registrados 6.134 multas. Nesse final de ano, só ultrapassagens foram 905 casos flagrados pela PRF, além de 492 pessoas sem cinto de segurança. Já os testes de alcoolemia foram 4.685, com 115 motoristas flagrados sob efeito de álcool.