Um motorista que alega ter sido demitido por justa causa se acorrentou ao portão e impede a saída dos ônibus da Viação Satélite, em Cariacica. O profissional, uniformizado, foi para o local na madrugada desta segunda-feira (02) acompanhado de integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Claudemir Fernandes, que atuava na empresa há 4 anos e 6 meses, afirma que foi demitido na última quinta-feira (29) após postar um vídeo na internet defendendo a categoria e fazendo críticas ao presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, por não lutar contra a decisão que reduziu o reajuste da categoria.
Motorista demitido se acorrenta ao portão e impede saída de ônibus
Após a chegada da Polícia Militar, o carro de som da CUT foi retirado e os ônibus começaram a sair da garagem por volta das 6h35.
O OUTRO LADO
A TV Gazeta conversou com Edson Bastos. Ele afirmou que viu o vídeo e depois ligou para o motorista, porque se sentiu ofendido. Bastos disse que não fez ameaças e negou ter pedido a demissão do motorista.
Ele garantiu, ainda, que ligou para a empresa para que o motorista não fosse demitido por justa causa, mas a empresa disse que Claudemir foi desligado porque tem várias reclamações contra ele. Entre elas, dirigir falando ao celular e transportar passageiros de graça.
Sobre a afirmação de que o sindicato não estaria defendendo os interesses da categoria, Edson Bastos disse que o sindicato já recorreu da decisão da justiça de reduzir o aumento salarial.
NOTA DA SATÉLITE
De acordo com o departamento jurídico da Satélite, as alegações do ex-funcionário não procedem, "uma vez que ele foi advertido e suspenso várias vezes por diversos motivos, dentre eles, reiteradas faltas injustificadas. Por fim, após denúncia de usuário de que o motorista estava dirigindo falando ao celular, e análise do sistema de vídeomonitoramento, a falta grave cometida pelo colaborador foi constatada, não restando alternativa na demissão motivada".
EM 2017, OUTRA SITUAÇÃO SEMELHANTE
Um protesto em março de 2017 na porta da Viação Sanremo, em Vila Velha, impediu a saída de ônibus que circulam pelo município. Um motorista da empresa, que foi demitido, se acorrentou ao portão onde os coletivos passam.
Na ocasião, o motorista, identificado como Marcos, alega que trabalhou por 13 anos na empresa e que foi demitido sem justa causa.