Motorista demitido se acorrenta ao portão e impede saída de ônibus

Um motorista que alega ter sido demitido por justa causa se acorrentou ao portão e impede a saída dos ônibus da Viação Satélite, em Cariacica. O profissional, uniformizado, foi para o local na madrugada desta segunda-feira (02) acompanhado de integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Claudemir Fernandes, que atuava na empresa há 4 anos e 6 meses, afirma que foi demitido na última quinta-feira (29) após postar um vídeo na internet defendendo a categoria e fazendo críticas ao presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, por não lutar contra a decisão que reduziu o reajuste da categoria

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Após a chegada da Polícia Militar, o carro de som da CUT foi retirado e os ônibus começaram a sair da garagem por volta das 6h35.

O OUTRO LADO

A TV Gazeta conversou com Edson Bastos. Ele afirmou que viu o vídeo e depois ligou para o motorista, porque se sentiu ofendido. Bastos disse que não fez ameaças e negou ter pedido a demissão do motorista.

Ele garantiu, ainda, que ligou para a empresa para que o motorista não fosse demitido por justa causa, mas a empresa disse que Claudemir foi desligado porque tem várias reclamações contra ele. Entre elas, dirigir falando ao celular e transportar passageiros de graça.

Sobre a afirmação de que o sindicato não estaria defendendo os interesses da categoria, Edson Bastos disse que o sindicato já recorreu da decisão da justiça de reduzir o aumento salarial.

NOTA DA SATÉLITE

De acordo com o departamento jurídico da Satélite, as alegações do ex-funcionário não procedem, "uma vez que ele foi advertido e suspenso várias vezes por diversos motivos, dentre eles, reiteradas faltas injustificadas. Por fim, após denúncia de usuário de que o motorista estava dirigindo falando ao celular, e análise do sistema de vídeomonitoramento, a falta grave cometida pelo colaborador foi constatada, não restando alternativa na demissão motivada".

EM 2017, OUTRA SITUAÇÃO SEMELHANTE