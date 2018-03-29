Motorista de carreta morre após colidir em pedra na BR 262

Equipes do Corpo de Bombeiros também estão no local. A carreta ficou atravessada na pista Crédito: Internauta | Gazeta Online

BR 262, no quilômetro 31, por volta das 12h30 desta quinta-feira (29). Um grave acidente na véspera do feriado: o motorista de uma carreta morreu após colidir com um 'corte de pedra' e tombar na, no quilômetro 31, por volta das 12h30 desta quinta-feira (29).

A colisão aconteceu após a ponte do Rio Jucu, já na altura de Domingos Martins. A carreta ficou atravessada na pista, o que provocou uma interdição total da via. As pistas da BR 262 só foram liberadas por volta das 19 horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia em direção a Vitória quando caiu na canaleta as margens da pista, perdeu o controle e bateu na parede de pedra do outro lado da via. Com o impacto, a carga de caixas de entulho, que estavam carregadas com barro, deslizou e esmagou a cabine. O condutor morreu na hora.