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Pista bloqueada

Motorista de carreta morre após colidir em pedra na BR 262

O acidente aconteceu na BR 262, no quilômetro 31

Publicado em 29 de Março de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 17:27
Equipes do Corpo de Bombeiros também estão no local. A carreta ficou atravessada na pista Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um grave acidente na véspera do feriado: o motorista de uma carreta morreu após colidir com um 'corte de pedra' e tombar na BR 262, no quilômetro 31, por volta das 12h30 desta quinta-feira (29).
A colisão aconteceu após a ponte do Rio Jucu, já na altura de Domingos Martins. A carreta ficou atravessada na pista, o que provocou uma interdição total da via. As pistas da BR 262 só foram liberadas por volta das 19 horas. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia em direção a Vitória quando caiu na canaleta as margens da pista, perdeu o controle e bateu na parede de pedra do outro lado da via. Com o impacto, a carga de caixas de entulho, que estavam carregadas com barro, deslizou e esmagou a cabine. O condutor morreu na hora.
Às 14h30, internautas que passam pelo trecho do acidente relatam trânsito intenso e muito lento. "Alguns motoristas estão retornando", informou uma motorista presa no congestionamento. Uma alternativa é retornar e passar por Alfredo Chaves.

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