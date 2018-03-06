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Na Serra

Motorista causa acidente e foge do local na Serra

O acidente foi por volta de 7h, no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Jardim Limoeiro, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 11:37

Publicado em 06 de Março de 2018 às 11:37

Uma colisão envolvendo três veículos causou lentidão na manhã desta terça-feira (06). O acidente aconteceu por volta de 7h, no cruzamento da Avenida Norte Sul com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Jardim Limoeiro, na Serra, no sentido Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o veículo que causou o acidente fugiu do local. Ele teria realizado uma freada brusca e os dois veículos que seguiam atrás não conseguiram parar a tempo e colidiram.
A Guarda Municipal realizou a remoção dos veículos que permaneceram no local, e como não houve vítimas, os motoristas foram orientados a seguir ao BPTran mais próximo para fazer o boletim de ocorrência.
 O trânsito fluiu por apenas uma faixa e foi liberado logo após os veículos seguirem viagem. 

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