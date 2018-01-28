Motorista bate em viatura da PM e terá que indenizar o Estado

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Um motorista que bateu em uma viatura da Polícia Militar, em Vila Velha, foi condenado a indenizar o Estado do Espírito Santo em R$ 9.355,55 pelos danos materiais. Segundo o processo, alguns policiais militares que estavam a serviço, conduziam a viatura RP 3053 do Grupo de Apoio Operacional (GAO) por Nova América, quando foram atingidos pelo cidadão que dirigia um Citroen C3.

O motorista alegou que a viatura estava em alta velocidade e com o giroflex desligado. No entanto, testemunhas afirmaram que os policiais estavam trafegando de forma regular e devidamente sinalizados.