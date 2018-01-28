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Justiça

Motorista bate em viatura da PM e terá que indenizar o Estado

O motorista alegou que a viatura estava em alta velocidade e com o giroflex desligado. No entanto, testemunhas afirmaram que os policiais trafegavam de forma regular e devidamente sinalizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 19:02

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 19:02

Crédito: Reprodução | Editora Fórum
Um motorista que bateu em uma viatura da Polícia Militar, em Vila Velha, foi condenado a indenizar o Estado do Espírito Santo em R$ 9.355,55 pelos danos materiais. Segundo o processo, alguns policiais militares que estavam a serviço, conduziam a viatura RP 3053 do Grupo de Apoio Operacional (GAO) por Nova América, quando foram atingidos pelo cidadão que dirigia um Citroen C3.
O motorista alegou que a viatura estava em alta velocidade e com o giroflex desligado. No entanto, testemunhas afirmaram que os policiais estavam trafegando de forma regular e devidamente sinalizados.
Além disso, foi possível concluir que o cidadão conduzia o automóvel em velocidade superior a permitida na via e que não efetuou a devida sinalização quando entrou em uma rua na contramão, provocando o acidente de trânsito. Além de ter que arcar com a indenização, o motorista terá ainda que pagar os honorários advocatícios do processo.

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