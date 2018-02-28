Motorista bate e abandona carro em Jardim Camburi

Por volta de 1h11 da madrugada desta quarta-feira (28), um Honda Fit colidiu com um Fusca que estava estacionado em frente a um edifício, na Rua José Fontana, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A grade que cerca o edifício também foi atingida pelo veículo.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o condutor não foi localizado, mas, de acordo com populares, quem dirigia o carro era uma mulher.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Vitória, mas, como a equipe que estava trabalhando na madrugada não está mais em serviço, não há mais informações sobre o caso.