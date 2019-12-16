Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste na Lindenberg
Vila Velha

Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste na Lindenberg

O carona, que estava ao lado do motorista, foi lançado para o banco de trás no momento da colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 07:44

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 07:44

Motorista bate carro em poste na avenida Carlos Lindenberg Crédito: Kaique Dias/ TV Gazeta
Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu um poste na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (16). O veículo ainda continua ocupando uma parte de uma faixa, mas o trânsito não está interditado

Veja Também

Vítima de acidente em Colatina postou vídeo dizendo que amava a família

Acidente envolve quatro veículos na BR 262 em Domingos Martins

O acidente aconteceu por volta das 5h, um pouco antes do viaduto no bairro Nossa Senhora da Penha. O carro atingiu o poste pela parte traseira. O poste não caiu, mas ficou danificado e um pouco tombado.  Além do motorista, estava no veículo um carona, que foi lançado para o banco de trás no momento da colisão. Os dois ficaram feridos.

OUTRO ACIDENTE

Também em Vila Velha, um outro carro derrubou um semáforo na rodovia Darly Santos, no trevo de Novo México. Não há informações de feridos. 
Carro derruba um semáforo no trevo de Novo México Crédito: Kaíque Dias/ TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados