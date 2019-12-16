Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste na Lindenberg

O acidente aconteceu por volta das 5h, um pouco antes do viaduto no bairro Nossa Senhora da Penha. O carro atingiu o poste pela parte traseira. O poste não caiu, mas ficou danificado e um pouco tombado. Além do motorista, estava no veículo um carona, que foi lançado para o banco de trás no momento da colisão. Os dois ficaram feridos.