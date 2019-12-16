Duas pessoas ficam feridas após carro bater em poste na Lindenberg

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu um poste na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (16). O veículo ainda continua ocupando uma parte de uma faixa, mas o trânsito não está interditado
O acidente aconteceu por volta das 5h, um pouco antes do viaduto no bairro Nossa Senhora da Penha. O carro atingiu o poste pela parte traseira. O poste não caiu, mas ficou danificado e um pouco tombado. Além do motorista, estava no veículo um carona, que foi lançado para o banco de trás no momento da colisão. Os dois ficaram feridos.
OUTRO ACIDENTE
Também em Vila Velha, um outro carro derrubou um semáforo na rodovia Darly Santos, no trevo de Novo México. Não há informações de feridos.