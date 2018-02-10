Motorista atropela três mulheres e foge sem prestar socorro

Duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho

Um motorista atropelou três pessoas na avenida Governador José Sette, no bairro Tabajara, em Cariacica, na madrugada deste sábado (10), e fugiu sem parar para prestar socorro. Uma das vítimas morreu no local.

Por volta de 5h, o motorista de um Fiat Siena de cor prata, cuja placa não foi identificada, atingiu três mulheres que passavam pela avenida. Uma das vítimas do atropelamento, Silvana Coutinho dos Santos Volmock, de 41 anos, morreu no local.