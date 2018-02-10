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Cariacica

Motorista atropela três mulheres e foge sem prestar socorro

Atropelamento aconteceu em uma avenida no bairro Tabajara. Uma das vítimas morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 13:46

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:46

Duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho
Um motorista atropelou três pessoas na avenida Governador José Sette, no bairro Tabajara, em Cariacica, na madrugada deste sábado (10), e fugiu sem parar para prestar socorro. Uma das vítimas morreu no local.
Por volta de 5h, o motorista de um Fiat Siena de cor prata, cuja placa não foi identificada, atingiu três mulheres que passavam pela avenida. Uma das vítimas do atropelamento, Silvana Coutinho dos Santos Volmock, de 41 anos, morreu no local.
As outras duas mulheres, identificadas como Laila Maria dos Santos Volmock, de 23 anos, e Ana Paula Gomes Barros, de 21 anos, foram socorridas pelo Samu 192 e levadas para o Hospital São Lucas, em Vitória.

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