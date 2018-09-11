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Acidente

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno

Segundo a Eco101, que administra a rodovia, vítima teria batido forte contra o asfalto e morreu antes da chegada do socorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 21:59

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 21:59

Trânsito ficou interditado temporariamente na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta
Um homem morreu após cair da motocicleta que pilotava na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na altura do trevo do bairro Tabajara, na noite desta segunda-feira (10). De acordo com a Eco101, que administra a via, o homem teria perdido o controle da moto e batido com força no asfalto. O socorro chegou a ser chamado por populares, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Por conta do acidente, o trânsito no trecho ficou temporariamente interditado no sentido Sul, que dá acesso ao viaduto da Ceasa. Depois, por volta de 18h30, a via foi liberada parcialmente, uma vez que o trecho é duplicado.
Até a publicação da reportagem o corpo do homem ainda estava no local.

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