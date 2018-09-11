Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno

Um homem morreu após cair da motocicleta que pilotava na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na altura do trevo do bairro Tabajara, na noite desta segunda-feira (10). De acordo com a Eco101, que administra a via, o homem teria perdido o controle da moto e batido com força no asfalto. O socorro chegou a ser chamado por populares, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Por conta do acidente, o trânsito no trecho ficou temporariamente interditado no sentido Sul, que dá acesso ao viaduto da Ceasa. Depois, por volta de 18h30, a via foi liberada parcialmente, uma vez que o trecho é duplicado.
Até a publicação da reportagem o corpo do homem ainda estava no local.