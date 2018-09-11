Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno

Um homem morreu após cair da motocicleta que pilotava na, em, na altura do trevo do bairro Tabajara, na noite desta segunda-feira (10). De acordo com a, que administra a via, o homem teria perdido o controle da moto e batido com força no asfalto. O socorro chegou a ser chamado por populares, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.