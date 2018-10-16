Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão com carreta

Motociclista morre em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 15:36

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 15:36

Motociclista morreu no local do acidente na BR 101 Crédito: Redes sociais
Um motociclista morreu após colidir com uma carreta no quilômetro 447,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (16).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu no local. O acidente aconteceu por volta de 12h. A assessoria de comunicação da PRF informou que equipes estão se deslocando para a região.
Até às 15h, a pista no sentido sul estava bloqueada e o tráfego seguia por desvio. Logo após esse horário, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o trecho foi totalmente interditado para trabalho da perícia e às 15h10 o trânsito foi liberado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados