Motociclista morre em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

Um motociclista morreu após colidir com uma carreta no quilômetro 447,7 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta terça-feira (16).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto morreu no local. O acidente aconteceu por volta de 12h. A assessoria de comunicação da PRF informou que equipes estão se deslocando para a região.
Até às 15h, a pista no sentido sul estava bloqueada e o tráfego seguia por desvio. Logo após esse horário, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o trecho foi totalmente interditado para trabalho da perícia e às 15h10 o trânsito foi liberado.