Motociclista morre em acidente em Cariacica

Uma motociclista morreu após colidir contra um caminhão na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Cariacica Sede, próximo à Agência dos Correios. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local.
Publicado em 26 de Abril de 2018 às 18:10
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