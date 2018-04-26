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Acidente

Motociclista morre em acidente em Cariacica

A mulher morreu no local do acidente

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 18:10
Acidente com morte em Cariacica Crédito: Internauta | Whatsapp
Uma motociclista morreu após colidir contra um caminhão na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Cariacica Sede,  próximo à Agência dos Correios. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local. 
> Ciclista é atropelado e arrastado em Vitória

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