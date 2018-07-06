Motociclista morre após colidir com ônibus na BR 262, em Ibatiba

Motociclista morreu em trecho da BR 262 que corta o município de Ibatiba Crédito: Reprodução/PMI

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus matou uma pessoa na manhã desta sexta-feira (6) na BR 262, em Ibatiba. A colisão aconteceu por volta de 6h, no quilômetro 156,5 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto, uma Honda CG 150 vermelha, seguia no sentido Vitória e, ao tentar ultrapassar dois caminhões, colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia no sentido contrário.