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Acidente

Motociclista morre após colidir com ônibus na BR 262, em Ibatiba

De acordo com a PRF, a moto seguia no sentido Vitória e, ao tentar ultrapassar dois caminhões, colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia no sentido contrário

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 11:33
Motociclista morreu em trecho da BR 262 que corta o município de Ibatiba Crédito: Reprodução/PMI
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus matou uma pessoa na manhã desta sexta-feira (6) na BR 262, em Ibatiba. A colisão aconteceu por volta de 6h, no quilômetro 156,5 da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a moto, uma Honda CG 150 vermelha, seguia no sentido Vitória e, ao tentar ultrapassar dois caminhões, colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia no sentido contrário.
O condutor da motocicleta morreu no local e o motorista do ônibus não sofreu ferimentos. Não há informações sobre a situação dos outros passageiros dentro do coletivo.

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