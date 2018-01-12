Motociclista morre após bater em van em cruzamento da Av. Norte Sul

Um motociclista, identificado como Daniel José Rodrigues, 41, morreu em um acidente envolvendo uma van na avenida Norte Sul, na Serra, na tarde desta quinta-feira (11). Na garupa havia uma mulher de 44 anos, que ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. A colisão aconteceu em um cruzamento na altura do bairro Valparaíso.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou preso embaixo da van, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado porque recebeu informações de que havia indícios de vazamento de combustível. A perícia da Polícia Civil também foi ao local.

A van teve que ser erguida para que o corpo fosse retirado. O trânsito no local ficou interrompido no sentido Laranjeiras. O Samu fez atendimento dos ocupantes da van.

Segundo o internauta Alarico Áureo da Silva, que presenciou o acidente, um dos dois motoristas avançou o semáforo. "O motoqueiro vinha sentido Laranjeiras e a van estava cruzando a pista para Valparaíso. Alguém avançou o sinal e aconteceu isso aí. Lamentável", declarou.

Uma testemunha contou à polícia que o motociclista teria avançado o sinal vermelho, mesma versão do condutor da van. Após a batida, o motorista foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde fez teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia bebido.











