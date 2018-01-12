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Serra

Motociclista morre após bater em van em cruzamento da Av. Norte Sul

O grave acidente aconteceu na altura do bairro Valparaíso, na Serra. A vítima ficou presa embaixo do carro e não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 21:04

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 21:04

Um motociclista, identificado como Daniel José Rodrigues, 41, morreu em um acidente envolvendo uma van na avenida Norte Sul, na Serra, na tarde desta quinta-feira (11). Na garupa havia uma mulher de 44 anos, que ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. A colisão aconteceu em um cruzamento na altura do bairro Valparaíso. 
Segundo a Polícia Militar, o motociclista ficou preso embaixo da van, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado porque recebeu informações de que havia indícios de vazamento de combustível. A perícia da Polícia Civil também foi ao local. 
A van teve que ser erguida para que o corpo fosse retirado. O trânsito no local ficou interrompido no sentido Laranjeiras. O Samu fez atendimento dos ocupantes da van.
Segundo o internauta Alarico Áureo da Silva, que presenciou o acidente, um dos dois motoristas avançou o semáforo. "O motoqueiro vinha sentido Laranjeiras e a van estava cruzando a pista para Valparaíso. Alguém avançou o sinal e aconteceu isso aí. Lamentável", declarou. 
Uma testemunha contou à polícia que o motociclista teria avançado o sinal vermelho, mesma versão do condutor da van. Após a batida, o motorista foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde fez teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia bebido. 
 
 
 
 

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