Motociclista morre ao ser atingido por Transcol em Vila Velha

Rodrigo da Silva Victor, de 27 anos, morreu após ser atingido por um Transcol no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Um jovem de 27 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (1º). De acordo com testemunhas, Rodrigo da Silva Victor passava de moto pela Rua Edgar de Souza quando foi surpreendido por um Transcol em um cruzamento.

Moradores disseram que o acidente aconteceu por volta de 4h50. Segundo eles, o ônibus, que passava pela rua Benjamin Constante, bateu na lateral da moto de Rodrigo em um cruzamento e chegou a atropelar o motociclista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Segundo o irmão da vítima, Matheus da Silva Victor, de 18 anos, Rodrigo voltava de uma festa.

Ainda de acordo com os moradores, os ônibus costumam passar em alta velocidade por dentro do bairro residencial para cortar caminho em direção à garagem dos veículos. Dessa forma, segundo eles, é comum acontecer batidas nesse cruzamento. O último acidente com morte no mesmo local aconteceu há oito anos.

Motociclista morre em cruzamento após ser atingido por um ônibus na madrugada deste domingo (1º), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

O estudante Lucas Depiante, de 19 anos, mora em frente ao cruzamento onde aconteceu o acidente. Segundo ele, o barulho dos ônibus que passam pelo local em alta velocidade funcionam como um despertador pela manhã. Na madrugada deste domingo (1º) não foi diferente e o jovem ouviu o estrondo da batida.

"Agora com a morte do motociclista fica uma situação muito desconfortável para os moradores. Os ônibus antigamente desviavam, mas agora passam por dentro do bairro em alta velocidade sem necessidade.", contou.