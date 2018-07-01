Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Motociclista morre ao ser atingido por Transcol em Vila Velha

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (1º) em um cruzamento no bairro Nossa Senhora da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 12:03

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 12:03

Rodrigo da Silva Victor, de 27 anos, morreu após ser atingido por um Transcol no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem de 27 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (1º). De acordo com testemunhas, Rodrigo da Silva Victor passava de moto pela Rua Edgar de Souza quando foi surpreendido por um Transcol em um cruzamento. 
Moradores disseram que o acidente aconteceu por volta de 4h50. Segundo eles, o ônibus, que passava pela rua Benjamin Constante, bateu na lateral da moto de Rodrigo em um cruzamento e chegou a atropelar o motociclista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Segundo o irmão da vítima, Matheus da Silva Victor, de 18 anos, Rodrigo voltava de uma festa.
Ainda de acordo com os moradores, os ônibus costumam passar em alta velocidade por dentro do bairro residencial para cortar caminho em direção à garagem dos veículos. Dessa forma, segundo eles, é comum acontecer batidas nesse cruzamento. O último acidente com morte no mesmo local aconteceu há oito anos. 
Motociclista morre em cruzamento após ser atingido por um ônibus na madrugada deste domingo (1º), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho
O estudante Lucas Depiante, de 19 anos, mora em frente ao cruzamento onde aconteceu o acidente. Segundo ele, o barulho dos ônibus que passam pelo local em alta velocidade funcionam como um despertador pela manhã. Na madrugada deste domingo (1º) não foi diferente e o jovem ouviu o estrondo da batida.
"Agora com a morte do motociclista fica uma situação muito desconfortável para os moradores. Os ônibus antigamente desviavam, mas agora passam por dentro do bairro em alta velocidade sem necessidade.", contou.
Depois da batida, o motorista e o trocador do Transcol aguardaram a chegada da polícia e da perícia da Polícia Civil. Amigos de Rodrigo, que estavam na mesma festa que ele, também estiveram no local. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados