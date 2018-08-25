Adroaldo Duarte, de 29 anos, morreu após colidir com a moto em um muro no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (25). De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta de 4 horas.
Um morador da região, o universitário Jeferson Ferrari, de 39 anos, contou que estava a caminho de casa quando viu a moto passar em alta velocidade e logo depois ele escutou um grande estrondo. Foi quando ele percebeu que o motociclista havia batido no muro de uma loja, na esquina entre as duas avenidas.
Segundo essa testemunha, o impacto foi tão forte que o capacete da vítima voou e foi parar a 15 metros do corpo. Jeferson contou que foi uma das primeiras pessoas a chegar até o local e ainda encontrou o motociclista com vida por uns minutos. Ele mesmo acionou o Samu 192, que foi ao lugar do acidente e constatou a morte do homem.
A vítima estava sem documentos e por isso, a identificação demorou um pouco. Ele só foi identificado quando a esposa Raisa Bridi Pimentel ficou sabendo de um acidente envolvendo uma Twister CBX 250 vermelha. Ela foi ao local e reconheceu o veículo como sendo de sua família.
Durante o trabalho da perícia, nesta manhã, o trânsito na Avenida Norte-Sul ficou lento e as pistas que seguem no sentido Laranjeiras ficaram congestionadas.
Em entrevista ao Gazeta Online, Raisa contou que estava casada com Adroaldo havia 14 anos. "Ele era brincalhão, muito alegre", disse. Ele deixa um filho de sete anos.
O velório vai acontecer neste sábado (25) na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz), em Serra Sede. O enterro vai acontecer no domingo (26), no cemitério próximo à igreja. O horário ainda não foi definido pelos familiares da vítima.
Motociclista morre ao bater contra muro em Laranjeiras