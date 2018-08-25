Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Motociclista morre ao bater contra muro em Laranjeiras

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado. A vítima, que estava sem documentos, ainda não foi identificada

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 11:19

Adroaldo Duarte, de 29 anos, morreu ao bater contra muro na Serra Crédito: Reprodução | Facebook
Adroaldo Duarte, de 29 anos, morreu após colidir com a moto em um muro no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (25). De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta de 4 horas.
Um morador da região, o universitário Jeferson Ferrari, de 39 anos, contou que estava a caminho de casa quando viu a moto passar em alta velocidade e logo depois ele escutou um grande estrondo. Foi quando ele percebeu que o motociclista havia batido no muro de uma loja, na esquina entre as duas avenidas. 
Segundo essa testemunha, o impacto foi tão forte que o capacete da vítima voou e foi parar a 15 metros do corpo. Jeferson contou que foi uma das primeiras pessoas a chegar até o local e ainda encontrou o motociclista com vida por uns minutos. Ele mesmo acionou o Samu 192, que foi ao lugar do acidente e constatou a morte do homem.
A vítima estava sem documentos e por isso, a identificação demorou um pouco. Ele só foi identificado quando a esposa Raisa Bridi Pimentel ficou sabendo de um acidente envolvendo uma Twister CBX 250 vermelha. Ela foi ao local e reconheceu o veículo como sendo de sua família.
Durante o trabalho da perícia, nesta manhã, o trânsito na Avenida Norte-Sul ficou lento e as pistas que seguem no sentido Laranjeiras ficaram congestionadas.
Em entrevista ao Gazeta Online, Raisa contou que estava casada com Adroaldo havia 14 anos. "Ele era brincalhão, muito alegre", disse. Ele deixa um filho de sete anos.
O velório vai acontecer neste sábado (25) na Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz), em Serra Sede. O enterro vai acontecer no domingo (26), no cemitério próximo à igreja. O horário ainda não foi definido pelos familiares da vítima.
Motociclista morre em acidente em Laranjeiras neste sábado (25) Crédito: Vitor Jubini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados